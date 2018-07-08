Белорусская пенсионная система работает «с колес» 9 8.07.2018, 9:20

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Почему пенсионный возраст будут внепланово повышать.

Несмотря на то что так называемая пенсионная реформа только началась, мало кто сомневается, что этими цифрами повышение возрастной планки ограничится. Дело в том, что, как показала практика, увеличение пенсионного возраста не решает проблему Фонда социальной зашиты населения (ФСЗН), из средств которого и выплачиваются пенсии, пишет «Брестская газета».

Денег на все выплаты, которые он должен обеспечивать, по-прежнему не хватает.

В 2017 году закрывать образовавшиеся дыры внебюджетного фонда пришлось из государственного кармана. В общем объеме прошлогодних доходов ФСЗН, которые составили 12 461,5 млн рублей, субвенции республиканского бюджета достигли суммы 1 236,2 млн рублей. Расходы ФСЗН в прошлом году составили 12 263,7 млн рублей. Такие данные содержатся в отчете Минфина.

«О состоянии государственных финансов Республики Беларусь за 2017 год».

На сегодняшний день получателями пенсий являются 2,6 млн граждан страны. Еще 21,2% расходов ФСЗН идет на выплату всех видов государственных пособий.

Несмотря на складывающуюся в этом году «благостную» картину, будущее фонда не выглядит безоблачным. Ведь сегодняшняя ситуация может и ухудшиться, как это периодически случалось в последние годы. Нагрянет вдруг какой кризис, и картина изменится. Проблемы в экономике непременно отразятся на объемах поступлений в ФСЗН. Такая вот очень зависимая наша пенсионная система.

«Мы имеем пенсионную систему, работающую с колес. То есть деньги пенсионерам платят те, кто работает сейчас, — охарактеризовал ситуацию экономист Сергей Чалый. — И ключевой вопрос — это состояние пенсионного бюджета. Если сегодня в нем есть дырка, ее надо чем-то закрывать, и закрывать здесь и сейчас».

По его словам, можно сколько угодно рассказывать про социальное государство, о том, что мы построили и чего-то плохого избежали. На самом деле, по мнению эксперта, сегодняшняя ситуация указывает на то, что развитие социальной системы Беларуси оказалось заблокированным.

Он отметил, что вопросы пенсионного обеспечения, как и ряд хронических экономических проблем, связанных в том числе с неэффективной работой многих предприятий, возникли не сейчас. «Это вопросы еще 90-х годов. И они не решены до сих пор», — констатирует Сергей Чалый.

«Мы потеряли очень много времени, — подчеркнул экономист. — И продолжаем терять». Он уверен, что повышение пенсионного возраста после 2022 года продолжится.

Справочно:

В 2018 году новый пенсионный возраст для мужчин — 61 год (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1957 года), для женщин — 56 лет (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1962 года); в 2019 году для мужчин — 61 год 6 месяцев (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 января по 30 июня 1958 года), для женщин — 56 лет 6 месяцев (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 января по 30 июня 1963 года); в 2020 году для мужчин — 62 года (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1958 года), для женщин — 57 лет (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1963 года); в 2021 году для мужчин — 62 года 6 месяцев (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 января по 30 июня 1959 года), для женщин — 57 лет 6 месяцев (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 января по 30 июня 1964 года); с 2022 года пенсии будут назначать мужчинам в 63 года, женщинам — в 58 лет.