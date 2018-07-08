Четыре громких промаха Косинца и Кочановой 16 8.07.2018, 9:32

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Наталья Кочанова

Как администрация Лукашенко стала рассадником коррупции.

В апреле нынешнего года глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова заявила, что белорусскую власть нельзя назвать коррумпированной. И надо же: после этих ее слов регулярно стали приходить сообщения о разоблачениях крупных чиновников. Причем во многих делах просматривается отрицательная роль администрации Лукашенко: именно в ее структуре находится главное управление кадровой политики.

UDF.BY называет самые громкие промахи aдминистрации Лукашенко, о которых стало известно в последние месяцы.

Ошибки Косинца

Александр Косинец возглавлял администрацию Лукашенко с декабря 2014 года по декабрь 2016-го. При нем были допущены две грубейшие кадровые ошибки.

Помощник президента-инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, которого задержали в конце мая, был переведен на эту должность из Комитета государственного контроля в 2015 году. Впоследствии его взяли с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов. Трудно представить, что за свою предыдущую жизнь чиновник не давал оснований усомниться в своей искренности и честности.

Не увидел Александр Косинец гнилую суть и у Владимира Драневского, которого в 2015 году рекомендовал президенту назначить на пост председателя Браславского райисполкома.

Лукашенко даже уточнял у Косинца при назначении новых руководителей в районы на Витебщине: знает ли он лично этих людей? Подтекст у вопроса был вполне понятен: может ли бывший глава Витебского облисполкома поручиться за Драневского и остальных? Косинец ответил положительно.

Напомним, что теперь бывший руководитель aдминистрации Лукашенко работает помощником Лукашенко по стратегическим проектам. Последние разоблачения на нем пока не сказались.

Ошибки Кочановой

Александра Косинца во главе администрации Лукашенко в конце 2016 года сменила Наталья Кочанова. Недавно стало известно, что и она допустили несколько серьезных промахов.

Рекомендуя президенту полтора года назад кандидатуру Василия Жарко на пост вице-премьера, Наталья Кочанова заявила, что на всех участках профессиональной деятельности он зарекомендовал себя компетентным и инициативным руководителем. И это несмотря на то, что за десятилетие в кресле министра здравоохранения Жарко, к примеру, так и не решил проблему дефицита медицинских кадров (хотя неоднократно это обещал). А недавно в сфере медицины разразился коррупционный скандал: руководители, которых обвиняет КГБ, назначались при министре Жарко.

Другой промах Наталья Кочанова признала прилюдно. Две недели назад она сообщила: коррупция была выявлена в самой администрации Лукашенко. Злоупотреблял служебным положением начальник отдела…

Ковалкин: что можно поставить в пику aдминистрации Лукашенко

Впрочем, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин не считает, что администрация Лукашенко должна нести вину за деятельность коррупционеров.

«Все-таки задача администрации Лукашенко – изучить, насколько эффективно работают люди, и в зависимости от этого заниматься их продвижением. А то, что эти назначенцы дальше занимаются коррупцией, – за этим должны следить профильные ведомства в лице прокуратуры, Госконтроля, МВД», – сказал UDF.BY Владимир Ковалкин.

«Что можно поставить в пику aдминистрации Лукашенко глобально – то, что в Беларуси по большому счету нет понятия этики на государственной службе. И нет никакого централизованного подхода по внедрению этого института», – отметил Владимир Ковалкин.

Руководитель проекта «Кошт урада» полагает, что с помощью внедрения института этики на госслужбе можно было бы предотвратить огромное количество коррупционных случаев, поднять престиж госслужбы и улучшить образ чиновников в глазах общества. Подобные институты существуют в странах Западной Европы и США.

Администрация Лукашенко могла бы заняться созданием комиссий по этике, где бы разбирались сложные ситуации, с которыми сталкиваются госслужащие. Например, как действовать при конфликте интересов. Людей, которые не разделяют определенные ценности и правила поведения, можно было бы отсеивать, считает Владимир Ковалкин.