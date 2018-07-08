Один человек может изменить историю 1 Юрий Бутусов

8.07.2018, 9:47

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Чему учит пример украинца Левко Лукьяненко.

Он закончил Московский университет, хотел изменить мир, но решил, что могучий Советский Союз может разрушить только революция и подполье.

Он уволился с престижной партийной работы, отказался от карьеры, чтобы создать тайную ячейку борцов за свободу Украины.

Его предали почти сразу и он получил приговор - смертная казнь. И трое суток он слушал шаги в коридоре, чтобы узнать когда его будут убивать.

Но его помиловали и он получил 15 лет тюрьмы, карцеры.

Он вышел на свободу спустя 15 лет. И сразу создал первую украинскую правозащитную организацию.

И снова тюрьма. И новый срок.

Казалось бы, кто его знал? Зачем? 3 суток в камере смертников, 27 лет лучших лет своей жизни он пожертвовал ради того, чтобы доказать, что его принципы и воля сильнее всего советского государства.

Но оказывается, если за принципы кто-то готов положить свою судьбу и свою жизнь, значит эти принципы могут победить.

В день, когда ему исполнилось 63 года, Украина приняла декларацию Акт провозглашения независимости, автором которой сам именинник - и он недавно вышедший из тюрьмы, зачитал декларацию, в которой было записано дело всей его жизни, с трибуны первого украинского парламента...

Один человек может изменить историю - для этого ее надо знать.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»