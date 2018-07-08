Константин Жуковский: Не собираюсь защищать режим 6 8.07.2018, 10:30

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Журналист-фрилансер отказывается от участия в военных сборах.

Более двух месяцев длилась врачебная комиссия в Гомельском городском военкомате для 43-летнего журналиста-фрилансера Константина Жуковского, которого еще в апреле хотели призвать на военные сборы, пишет baj.by. Вследствие состояния здоровья журналиста направляли на углубленное обследование в разные медучреждения.

"Я потерял в общей сложности пятнадцать дней, и сегодня заявил в военкомате, что время уже компенсировать мне потерянное время. Так врач Игорь Орлов угрожал обратиться в прокуратуру на мое поведение, отправить даже на психиатрическую экспертизу, хотя совсем недавно сам дал мне заключение, что я психически здоров", - рассказал Константин Жуковский.

Из военкомата фрилансер вел стрим, в котором выразил мнение, что, используя военную структуру, КГБ намеренно "мурыжить" его со сборами, чтобы не занимался журналистикой.

По словам Жуковского, ранее в военкомате объясняли, что белорусским армии чрезвычайно нужны наводчики-танкисты. Именно такую специальность имел Жуковский, когда проходил срочную службу. Сейчас Жуковского пытаются призвать на некую "базу хранения".

Но бывший танкист-наводчик заявил, что вообще не собирается защищать "режим, который раздербанил страну". На вопрос Жуковского, могут ли обеспечить ему в армии диетическое питание, как рекомендуют медики в связи с его состоянием здоровья, сотрудники военкомата отвечали отрицательно.

Во время вручения повестки на сборы, которые планируются на конец июля, Жуковский повторил, что не собирается "защищать режим" в ущерб своему здоровью.