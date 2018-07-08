Белоруска об учебе в Греции: Студентов трижды в день бесплатно кормят 8.07.2018, 10:46

В феврале студентка БГТУ по программе Erasmus отправилась учиться в университет Аристотеля.

В Салониках сейчас лето жарче, чем в Беларуси. Море вроде и рядом, но порт все портит. Чистые пляжи в часе-двух езды. Катя сидит в квартире под кондиционером и не думает о выходе на улицу, пишет onliner.by. В феврале студентка БГТУ по программе Erasmus отправилась учиться в Грецию — первое путешествие в жизни.

Катя поступала в Минск, приехав из Городеи с золотой школьной медалью. Девушка на самом деле не успела нигде побывать — ни в Москве, ни в Вильнюсе, ни во Львове, который так любит молодежь.

— Не было возможности, — скромно говорит Катя о финансах.

Оставалась только мечта о путешествии. С ней студентка 3-го курса факультета принттехнологий и медиакоммуникаций (будущий редактор-технолог) нашла на университетском сайте информацию о программе Erasmus.

Фото: onliner.by

— Помню, что программа предлагала Румынию или Грецию. Второй вариант показался интереснее. Заполнила анкету, собрала пакет документов. Побегала сильно, конечно. Думаю, многих именно документы и время на их сбор отпугивают. Потому что программа в целом открыта, нужно только знание английского языка. Остальные критерии отбора — не знаю о них ничего. Мое решение для семьи сначала было шокирующим — уехать впервые за границу и сразу на полгода. Мама переживала. А потом мы собрались и решили, что все будет хорошо.

Через несколько недель пришел ответ из Университета Аристотеля — принята, ждем.

— Дальше мне нужна была национальная виза Греции. В Минске консульства нет — нужно ехать в Москву. Думала ехать одна, но потом оказалось, что есть еще девочка из Гродно. Мы поехали вместе. Помню, что было очень холодно и очень неудобно по времени. Мы приехали в 6 утра, консульство было в 15 часов, потом автобус обратно. Из-за холода гулять было невозможно, сидели в каком-то кафе и ждали. В Москве ничего не испугало. Только метро поразило — что-то невероятное. Но быстро привыкла.

Фото: onliner.by

Чтобы получить визу, нужно было также предоставить какие-то гарантии жилья: общежития университет не предоставляет. Проще и дешевле искать в группе FB, но мы пользовались Airbnb, потому что там есть хоть какой-то чек, чтобы приложить к визовому заявлению. 8 февраля полетели в Салоники. Первый полет. Было интересно. Вид сверху прикольный.

Учеба? Или тусовки? Или на вечеринку?

— Вам понадобился академический отпуск для греческой учебы?

— Вот тут могла быть проблема. Передо мной девочка брала академотпуск, потом вернулась, забрала документы и уехала в Германию поступать. А я и не хотела брать никакую паузу, чтобы не потерять год. Поэтому напряглась и сдала часть экзаменов заранее, что-то — дистанционно уже из Греции, что-то сдам сейчас, когда вернусь. Деканат, спасибо, пошел навстречу.

Учебная программа Кати в Греции ничего общего с белорусской специальностью не имеет — выбирала максимально близкую.

— Здесь у меня журналистика и массмедиа. Скорее это длинная практика. Если честно, многие ребята едут сюда просто развлекаться. Здесь нет никакого контроля за учебой, поэтому все тратят время и деньги так, как хочется. Жизнь по Erasmus — это тусовки и вечеринки.

Фото: onliner.by

— Я больше училась и немножко тусила. Жалко же тоже, если все развлечения вроде поездки к водопадам проходят мимо. Но вечеринки настолько однообразные, что достаточно было сходить на несколько. Интереснее просто знакомиться. Очень классное ощущение, когда за столом сидят разные страны, говорят на своих языках. Или резко английская речь сменяется итальянской, испанской, греческой. Все спрашивали, реально ли Беларусь самая пьющая страна в мире. Мы такие сидим трезвые — да вроде нет. А они нам в статистику из Wiki тычут. А мы и не знали.

Университет, кажется, и сам не сильно напрягается. Я, например, экзамены сдала в мае — до сих пор оценки не могу получить.

— Это национальная греческая черта?

— Да. Греки опаздывают постоянно. Для меня это было еще приемлемо, но немцы нервничали по этому поводу регулярно. С документами здесь тоже расслабон. Банковский счет будете долго открывать.

Питание — бесплатно

— На какие средства существовали?

— По программе положены 800 евро в месяц — стипендия. Платится она так: 70% от суммы за все месяцы учебы выплачивают сразу, 30% — за месяц до отъезда. Зачем так? Не знаю. Может быть, чтобы мы не сбежали с этими деньгами. Еще давали 275 евро на авиабилеты. Не хватает, конечно, но хоть что-то.

Фото: onliner.by

Что касается бюджета на жизнь, то мне хватало. Возможно, причина в скромных потребностях. На еду почти не тратила — здесь предоставляется бесплатная столовая для студентов. Кормят трижды в день и неплохо. Не пью, не курю, поэтому тратила только на кофе.

— Еда — греческая. Вроде понятная нам, но мы все время становились в очередь (каждая очередь — свой комплекс из блюд) наугад. Все равно по названиям ничего не понятно.

Были стандартные блюда вроде курицы с рисом или салата из огурцов и помидоров, который они почему-то называют Russian salat. Были непривычные вещи типа вареного ячменя или морепродуктов. Макарон много очень едят.

— Главная статья расходов — комната в квартире. Сначала мы платили 500 евро за двоих. Потом пригрозили отъездом, и нам скинули до 300 евро. Еще деньги ушли на путешествие. У нас были пасхальные каникулы на 2 недели. Чтобы не сидеть на месте и не страдать от безделья, мы слетали в Германию и Италию. Лоукостами, конечно, билеты были евро по 30—70. Раз уж приехали, приходилось тратить на билеты в разные места: жалко же лететь издалека и ходить только по бесплатным для туристов достопримечательностям. Хотя в Колизей не попали, дорого.

Сначала мы по-прежнему были вместе с девочкой из Гродно. Но позже как-то нашли новые интернациональные компании. Это хорошо, потому что меньше русского общения и больше языковой практики.

Получается, что я даже привезу часть стипендии домой. В конце выплатили 1200 евро (30%), я физически не успею их потратить.

— Университет Аристотеля — не главный, но один из двух в Салониках. Здесь учится очень много ребят из местной провинции.

— Отличаются от вас?

Фото: onliner.by

— Очень сильно. Все на позитиве. Нет разницы между городскими и деревенскими студентами. Очень общительные и приятные, всегда готовы помочь и пообщаться. Мне в Минске было сложнее после Городеи. Конечно, комплексов у нас больше.

Если мы сами выбираем профессию, то логично дать возможность выбирать и предметы

— Плотность учебы зависела от того, сколько курсов вы берете. Я взяла 5 курсов, один из которых оказался без пар. Пара длится 2,5 часа. В основном начинались в 11:30. Пара в день в среднем. Остальное — самостоятельная работа.

Фото: onliner.by

— Как вам такой принцип организации учебы?

— Очень необычно. В Беларуси вам расписание дают готовое — остается его только понять и принять. Здесь ты выбираешь предметы и даже преподавателей. Если препод не нравится — бунтуешь, универ прислушивается. Экзамены можно сдавать в любой момент позже. Мне такое нравится больше.

— Вам кажется, что студент может решать такие вещи самостоятельно?

Фото: onliner.by

— Мне кажется, что если в 16 лет молодого человека поставили перед выбором профессии и вуза, то можно идти до конца и дать ему право решать, как это делать и почему. Да, я изменилась, стала свободнее, ответственнее.

— Возможно, на родном факультете вас ожидает больше боли.

— Зато я теперь знаю, как можно. А возможности можно найти всегда.