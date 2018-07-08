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Велопутешественник из Казахстана: Хлеб в Беларуси в три раза дороже

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  • 8.07.2018, 10:59
Фото: gs.by

Туриста поразили цены в белорусских магазинах.

Известный видеоблогер и путешественник из Казахстана Герман Трубицын отправился в очередное велопутешествие по просторам России и Беларуси в 10-х числах мая. 6 июля Герман оказался в Слониме, и корреспондент пригласила путешественника в гости в редакцию «Газеты Слонимской» на чашечку кофе и беседу с обещанием дать возможность подзарядить батарею от розетки.

Не прошло получаса, как подтянутый и загоревший, с едва заметной щетиной мужчина легко подкатил к редакции на велосипеде с закрепленным багажом. На вопрос, что за стеклышко прикреплено проволочкой у него к очкам, ответил, что это такое зеркало заднего вида.

Фото: gs.by

Герман отправился в путешествие из родного Усть-Каменогорска около двух месяцев тому назад, сначала на велосипеде проехал 400 километров до Рубцовска, а потом добрался на поезде до Москвы. Из столицы продолжает путешествие на велосипеде. За плечами — Витебск, Орша, Могилев, Минск, Лида, Гродно, Скидель, Волковыск, Зельва…

Фото: gs.by

Как признался Герман, в отличие от других путешественников, километры и потраченные на них калории он не считает, для него в кайф просто дорога и впечатления от встреч с людьми. А колесит он почти за 5 тысяч километров от родины, можно сказать, налегке — несколько бутылок с водой и багаж, который весит не больше 13 килограммов. В рюкзаке — палатка, спальник, каремат. В этот раз он отказался от плитки: еду покупает по дороге.

Фото: gs.by

С разговора о «дорожном» быте и началась беседа с путешественником. К слову, в Беларуси он в первый раз побывал три года тому назад, и его очень удивило то, насколько за это время подорожали здесь продукты.

— Вообще в Беларуси меня особенно поразили две вещи. Во-первых, хлеб. Ведь на хлебе всё основано, — рассуждает путешественник. — Хлеб и мучные изделия у нас дешевле в три раза. У вас продают несколько сортов черного хлеба и только высшего сорта. Я только один раз встретил в продаже батон первого сорта. У нас же выбор хлеба очень большой — около десятка наименований высшего сорта и около двадцати видов первого. А белого хлеба, как я заметил, у вас почти нет.

— А что из продуктов Вам понравилось? Что вообще едите в дороге?

— Продукты белорусские вкусные, не сравнить с теми, что продают у нас в Казахстане. Молока я выпиваю каждый день по два литра, выпивал бы и больше. Покупаю пряники, колбасу, консервы. Купил и сало. К нему меня угостили огурцами и луком. Курица и колбаса дешевые, можно сказать, по цене хлеба. А вот рыбные консервы очень дорогие. С нашими ценами разница большая — у нас они стоят копейки.

— Что еще у Вас вызвало неприятие?

— Еще одно расстройство — это бордюры, с которых нет плавного съезда. Велосипедистов ведь заставили ехать по проезжей части. Со слонимского вокзала до редакции из-за бордюров я ехал минут двадцать, в то время как в Москве проехать такой кусок дороги мне хватило бы минут пять. Ну и на вокзале в Слониме я не нашел розетки, где можно было бы подзарядить батарею. А так Беларусь я бы назвал страной — сплошным санаторием, куда можно приезжать лечить нервы. У нас по-другому — всё в основном решается через мордобой, везде хамство. А здесь всё мило и все улыбаются.

Фото: gs.by

— Ну, в любом случае и в нашей стране с Вами приключались неприятные истории?

— Да, в деревне возле Минска украли солнечную батарею, скорее всего это сделала молодежь. Купил новую. Нужно заряжать в дороге свои гаджеты, а это три телефона, планшет, видеокамера, барометр-альтиметр.

— Где в основном ночуете?

— В Минске пригласили на ночлег. В Витебске ночевал в хостеле. Отмечу, что хостелы на западе Беларуси, в том же Гродно, дороже, чем в Москве. Возможно, это связано с тем, что границу открыли и стали ориентироваться на иностранных туристов. А так в основном ночую где придется — в поле или возле леса. Мешают обычно животные — кабанчики, косули. Лисы как ручные, правда, хлеб есть не хотят.

Фото: gs.by

— Дорожной романтики достаточно для впечатлений?

— Романтика разная, и ее хватает. Внимания к себе как к путешественнику испытываю на дороге с избытком. Вот в России рэкетиры предлагали 200 долларов. Встретил по дороге как-то известного путешественника Виктора Атласова, который ехал на Таймыр. А он старше меня на 10 лет. Самые сильные впечатления в путешествиях — это люди. Архитектура уже так не впечатляет. Я ведь с 11 до 18 лет исколесил, правда, не на велосипеде, почти весь бывший СНГ, кроме восточной его части. Много путешествовал по Европе. Но в Беларуси мне нравится больше: здесь чище, все говорят на русском языке. Что еще надо? А в Европе испытываешь языковой барьер — не будешь ведь постоянно махать руками, показывая на жестах, или заглядывать в словарь.

— Что интересного увидели в нашем городе?

— Слоним неожиданно понравился. Чем-то он мне напомнил Гродно. Интересна историческая застройка центра. Много извилистых улочек. Встретил мужчин, которые рассказали о Слониме, о переулке Перескок. Понравился большой храм. Побывал на раскопках возле Спасо-Преображенского собора, на колокольню поднимался — археологи показывали добычу. Они мне подсказали, где палатку удобнее поставить, так как я еще на день в Слониме задержусь.

Фото: gs.by

— Какое основное неудобство приходится терпеть в пути?

— Хочется помыться. У вас большая влажность, и в палатке чувствую, что рубашка липнет к телу. В Зельве в озере вот вчера помылся два раза вечером и два раза утром, и все равно хочется еще искупнуться.

— А комары не досаждают?

— Ну разве это комары, если штук пять за вечер прожужжит? Вот на Урале комары, когда глаз невозможно открыть и все серое.

— Какие мысли посещают в дороге?

— Смотришь на себя как бы стороны, думаешь о прошлом, настоящем и будущем, вспоминается жизнь. За полгода жизни в дороге эмоционально проживаешь лет десять жизни обычного человека. А то перед тем, как умереть, и вспомнить будет нечего.

Фото: gs.by

— До которого времени планируете путешествовать?

— До зимы. До того, как снег выпадет.


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