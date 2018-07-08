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«Беллесбумпром»: Завод беленой целлюлозы «пахнуть» не должен

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  • 8.07.2018, 11:16

Жителей Светлогорска попросили не верить своему обонянию.

Процесс запуска завода сульфатной беленой целлюлозы в ОАО «Светлогорский ЦКК» «находится под контролем». Об этом сообщает пресс-служба концерна.

В концерне отметили, что предприняты все меры по обеспечению безопасного запуска завода.

«Были приняты дополнительные меры по обеспечению эффективной, бесперебойной работы всех систем очистки выбросов дурнопахнущих газов в окружающую среду. На всех участках, где образуются газы, установлены скруббера (устройства, используемые для очистки твердых или газообразных сред от примесей. — Прим. TUT.BY), предназначенные для улавливания и очистки данных газов», — заявили в пресс-службе концерна.

Для осуществления самостоятельного контроля выбросов дурнопахнущих газов ОАО «Светлогорский ЦКК» заключил договор на поставку газового хроматографа, а также пригласил российскую лабораторию для определения фактических концентраций дурнопахнущих газов в атмосферном воздухе и в промышленных выбросах.

Контроль за состоянием окружающей среды будет проводиться специализированными лабораториями Минприроды, Минздрава и ОАО «Светлогорский ЦКК».

В сообщении концерна также особо подчеркнули, что в санитарно-защитную зону не попадают территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов, «Светлогорская овощная фабрика» и усадебная жилая застройка в деревне Якимова Слобода.

Напомним, завод по производству сульфатной беленой целлюлозы по белорусско-китайскому инвестиционному договору построили на базе целлюлозно-картонного комбината. Генподрядчиком выступила китайская корпорация САМСЕ. Завод должны были построить еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались. Наконец в декабре прошлого года предприятие заработало. С этого же времени люди начали жаловаться на «удушающий специфический запах».

Люди кашляли, жаловались на першение в горле, тошноту, головные боли. Особенно страдали жители расположенной в непосредственной близости от завода деревни Якимова Слобода.

Руководство завода и чиновники утверждали, что запах безвреден, и обещали, что когда все линии будут работать на полную мощность, вопросы отпадут — проектом предусмотрена утилизация дурнопахнущих газов с помощью содорегенерационного котла. Но котел так и не заработал. Работа предприятия была приостановлена.

7 июля «Светлогорский ЦКК» снова заработал. Местных жителей попросили с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.


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