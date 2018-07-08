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Белоруска в Сиднее: Австралия - страна для людей

  • 8.07.2018, 11:34

Австралийцы знают, на что идут их налоги.

Людмила Кузьмина-Бендай переехала в Австралию 9 лет назад. Гостя у средней сестры, познакомилась с мужчиной и вышла замуж, передает «Радыё Рацыя». Ей на тот момент было 49 лет. Раньше жила в Ивацевичах с двумя детьми, которые живут сейчас, как и она, в одном из крупнейших городов Австралии - Сиднее.

Но все 9 лет Людмила не теряет связь с Беларусью, здесь остался пожилой отец, которому нужна помощь. У женщины двойное чувство к далекой и малознакомой белорусам Австралии.

- Сейчас зима, очень холодно. В Сиднее бывает +6 ночью, без батарей - очень холодно в помещении, поэтому используем обогреватели. Лето одно на другое не приходится, - делится Людмила.

Не нравится женщине и австралийская кухня, соленая, сладкая, жирная, хлеба нет, творога нет, кефира также, за скумбрией надо ехать далеко. В их семье приоритет отдается белорусской кухне, а вот по образцу жизни Людмила предпочитает Австралию. По словам Людмилы, австралийцы знают, на что идут их налоги:

- Бесплатные туалеты. Везде туалетная бумага, горячая вода, полотенце, мыло. Шикарные дороги, мосты, развязки, тротуары. Это все для людей. Если ты больше зарабатываешь, то в Австралии знают, что ты должен отчислять больше.

Австралия - индустриально развитая страна, играющая важную роль на всей Азиатско-Тихоокеанском пространстве. Сегодня Австралия - одно из самых развитых государств в мире. Хотя здесь и проживает всего 23 миллионов человек, экономика страны является тринадцатой в мире. Возвращаться в Ивацевичи Людмила и ее дети не планируют.


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