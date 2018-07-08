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Бойцы российских ЧВК выдвинули требование Путину

  • 8.07.2018, 11:27

Наемники недовольны политикой Кремля.

Российские ЧВК "Патриот", "ЧВК Вагнера", которые воевали в Сирии и на Донбассе, потребовали от главы РФ Владимира Путина предоставить им статус участников боевых действий.

Об этом говорится в соответствующем обращении организаций, в котором они подчеркивают, что "не имеют никакой социальной, реабилитационной, экономической поддержки со стороны государства", передает "Радио Свобода".

"При этом данные руководители частных военных компаний ("Патриот", "Вагнер" и др.) получают государственные награды из рук лично президента РФ. В рамках межгосударственных переговоров аффилированные структуры руководства ЧВК получают выгодные экономические контракты", - жалуются наемники.

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Боевики частных военных компаний также утверждают, что они находятся на особом учете в МВД и ФСБ РФ и постоянно подвергаются проверкам. А семьи погибших наемников при этом, ввиду отсутствия правовых механизмов, вынуждены замалчивать факт участия родных в ЧВК.

Как известно, в России функционирует центр специальной боевой подготовки "Волк", где тренируют так называемых добровольцев для участия в боевых действиях в различных горячих точках. Существует как минимум три крупных центра обучения будущих российских террористов, пишет obozrevatel.com.

Как утверждает сайт организации, их филиалы расположены не только в России, но также в Венгрии, Сербии, Швейцарии, Италии, Германии, Греции и на Тайване. Известно, что в 2016 году центр открыл представительство в Крыму, где с того времени регулярно проводятся сборы. В апреле "Волки" тренировались в Будапеште. Сборы проводились и в других европейских странах.

Непосредственным же руководителем центра является бывший десантник Денис Ряузов. В июне 2017 года он был внесен в санкционный список США.

Кроме того, существует центр Кадырова в Гудермесе.

В 2015 году глава республики Чечня Рамзан Кадыров объявил о том, что в скором времени в Гудермесе будет открыт "самый современный международный центр" по подготовке спецназа.

"Комплекс еще не открылся, но работы ведутся по плану, и на завершение строительства потребуется не больше года. Очень важно, что мы говорим о международном уровне, то есть центр планируется масштабным и со всеми современными условиями для профессионального обучения по ведению воздушного, подводного, надводного и других видов боев. Мы готовы обучить спецназовцев не только для Чечни, но и для всей России, о чем уже ведутся серьезные переговоры с разными ведомствами. Как вы знаете, опыта у нас хватает - учить будут наши инструкторы, которые имеют за плечами хорошую практику", - рассказал российским журналистам Кадыров.

Кадыров не уточнил, о каком именно "опыте" шла речь, однако можно предположить, что он имел в виду не только две чеченские кампании, но и войну в Украине, в которой его боевики уже тогда принимали активное участие.

Впрочем, в 2016 году работы так и не закончили. Довести центр до ума обещают в 2018 году, но известно, что местные бойцы уже проходят там тренировки.

Еще одна база подготовки боевиков расположена на малой родине Путина - Санкт-Петербурге. Центр "Партизан" специализируется на подготовке диверсантов по специальной программе, что позволяет в короткие сроки обучить "курсантов" основным навыкам диверсионно-террористической деятельности.

В отличие от большинства других руководителей подобных центров, шеф "Партизана" Денис Васильев не скрывает, что готовит бойцов для войны на востоке Украины. Кроме того, он сам принимал участие в боях на стороне "Л/ДНР".

"При поддержке "Партизан" и Русского Имперского Движения прошла подготовка, экипировка и отправка очередной группы добровольцев в "Новороссию". С ними отправлено: медикаментов на 100 тысяч рублей; 25 радиостанций; 4 прибора ночного видения; 5 биноклей; оптические прицелы; 100 магазинов для ак 74; 50 разгрузочных жилетов; бронежилеты; комплектов формы 50 шт. Кроме этого, продукты, обувь, плащ-палатки, и многое другое. Все дошло до адресата", - написал Васильев в одном из постов.

После выпуска из центра бойцы назначаются на должности командиров ДРГ, где выполняют функции инструкторов в составе российских войск на Донбассе. По некоторым данным, за эти годы "Партизаны" подготовили уже 400 бойцов.

Другие центры

Впрочем, вышеописанные центры - это лишь капля в море. Не секрет, что верхушка РФ вербует и готовит бойцов по всей территории огромной страны. В частности, известно о центрах подготовки в Пскове, Таганроге, городе Шахты Ростовской области и в Московской области.

Россия давно уже поставила подготовку наемников на поток, решая таким образом сразу несколько проблем. Во-первых, пополняет редеющие ряды боевиков на востоке Украины, в Абхазии, Осетии и Сирии. Во-вторых, избавляется от активной части мужского безработного населения.

Теперь, вместо того чтобы создавать проблемы Кремлю на местах, российские мужчины отправляются на войну - кто из желания заработать, а кто из идеологических побуждений: защитить "русский мир", спасти страдающее от рук американцев население в Сирии, поддержать братский народ Приднестровья и т.д.

Ранее соратник террориста Игоря Стрелкова (Гиркина) рассказал, что количество жертв среди наемников "Вагнера" может достигать 600 человек.

Данные о потерях подтверждают и жены террористов. Так, вдова одного из погибших бойцов российской частной военной компании "Вагнер" показала журналистам видео якобы последнего боя ее мужа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Помимо этого, источники из ЧВК рассказали, как именно сровняли с землей бойцов из России.


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