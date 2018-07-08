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Как спасают детей из пещеры в Таиланде

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  • 8.07.2018, 11:46
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Спасатели решили воспользоваться хорошей погодой.

Руководители международной спасательной команды объявили о начале операции по эвакуации юношеской футбольной команды и тренера, заблокированных с 23 июня в пещере Кхао Луанг в Таиланде, сообщает rbc.ru.

Спасатели решили воспользоваться хорошей погодой. Власти опасаются, что если ливни возобновятся, то спасти детей будет гораздо сложнее.

Фото с сайта rbc.ru

В спасательной операции участвуют представители разных стран, в том числе полицейские и военные из Австралии.

Фото с сайта rbc.ru

Журналисты покидают место проведения операции и сворачивают импровизированный пресс-центр — власти предупредили, что находится там небезопасно.

Власти Таиланда предписали журналистам покинуть район вблизи пещеры, в которой заблокированы подростки.

Фото с сайта rbc.ru

В спасательной операции участвуют военные, на место прибыли дополнительные подразделения.

Фото с сайта rbc.ru

В район пещеры Кхао Луанг прибыли дополнительные силы спасателей.

Фото с сайта rbc.ru

Сотрудники спасательных служб готовятся к эвакуации подростков из пещеры.

Фото с сайта rbc.ru

Автомобиль скорой медицинской помощи в лагере спасателей у пещеры Кхао Луанг.

Фото с сайта rbc.ru

Спасатели готовят оборудование и персонал для начала эвакуации.

Фото с сайта rbc.ru
Фото с сайта rbc.ru
Фото с сайта rbc.ru
Фото с сайта rbc.ru
Фото с сайта rbc.ru
Фото с сайта rbc.ru
Фото с сайта rbc.ru

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