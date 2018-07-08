Как спасают детей из пещеры в Таиланде

Как спасают детей из пещеры в Таиланде2
- 8.07.2018, 11:46
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Спасатели решили воспользоваться хорошей погодой.
Руководители международной спасательной команды объявили о начале операции по эвакуации юношеской футбольной команды и тренера, заблокированных с 23 июня в пещере Кхао Луанг в Таиланде, сообщает rbc.ru.
Спасатели решили воспользоваться хорошей погодой. Власти опасаются, что если ливни возобновятся, то спасти детей будет гораздо сложнее.
В спасательной операции участвуют представители разных стран, в том числе полицейские и военные из Австралии.
Журналисты покидают место проведения операции и сворачивают импровизированный пресс-центр — власти предупредили, что находится там небезопасно.
Власти Таиланда предписали журналистам покинуть район вблизи пещеры, в которой заблокированы подростки.
В спасательной операции участвуют военные, на место прибыли дополнительные подразделения.
В район пещеры Кхао Луанг прибыли дополнительные силы спасателей.
Сотрудники спасательных служб готовятся к эвакуации подростков из пещеры.
Автомобиль скорой медицинской помощи в лагере спасателей у пещеры Кхао Луанг.
Спасатели готовят оборудование и персонал для начала эвакуации.