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Почему Лукашенко запугивает чиновников?

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  • 8.07.2018, 11:51
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В Беларуси проходят масштабные кампании спецслужб против чиновников различного уровня.

Волна антикоррупционной чистки отдельных органов государственного управления имеет политическую подоплеку и направлена на усиление контроля высшего политического руководства за внутренней ситуацией в Беларуси в целом, отмечают эксперты. Об этом пишет zautra.by.

В Беларуси проходят масштабные кампании спецслужб против злоупотребления властью и служебными полномочиями чиновниками различного уровня. Сначала под удар попали должностные лица Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Затем по обвинениям в совершении преступлений коррупционной направленности был задержан ряд руководителей системы здравоохранения Беларуси (всего более 50 человек, из них 33 – должностные лица). В последнем случае речь идет о совершенно беспрецедентной для Беларуси по своим масштабам антикоррупционной операции.

Эксперты «Беларусь в фокусе» напоминают, что специфика политического режима в Беларуси подразумевает плотный контроль активности чиновников высокого уровня.

«И тот факт, что коррупционная система в сфере здравоохранения существовала годами – cвидетельство отсутствия политического решения на ее пресечение, а не недоработка правоохранителей», — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе».

По мнению авторов, масштабные антикоррупционные кампании последних месяцев, которые активно освещаются в СМИ, продиктованы соображениями политического характера и имеют целью «дисциплинировать и гарантировать лояльность чиновничества через запугивание, а также усилить общий контроль за ситуацией в Беларуси со стороны политического руководства».

«Потребность в этом может диктоваться предстоящими важными политическими компаниями («президентскими» и «парламентскими выборами») и угрозой вмешательства в них со стороны России. Одновременно возрастает вероятность усиления прессинга на независимое общество, первыми признаками чего может являться давление на независимые информационные источники», — отмечается в обзоре.


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