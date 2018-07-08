Такие перспективы открываются4
- Аркадий Бабченко
- 8.07.2018, 11:53
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Эх, жаль Россия вылетела.
Не люблю незавершенное победобесие. Представляете какие слюни были бы в этой кунсткамере, если б выиграли у хорватов? Какая патриотическая елейная гордость из смеси "Ра-си-я! Па-бе-да! Наши!" лилась бы чуть не из каждого российского аккаунта? Российские либералы сами побежали бы Путину ж… целовать. А если бы чемпионами мира стали...
Ух. Такие перспективы открываются. Прям даже не представляю, что он мог бы делать со страной. Крепостное право можно было бы вводить. В рекруты набирать. Пороть на конюшне. Да чего на конюшне - прям на Никольской. Право первой ночи. Десятину. Барщину. Да что хошь.
Хотелось бы на это посмотреть.
Жаль проиграли.
Я за них болел.
Аркадий Бабченко, «Фейсбук»