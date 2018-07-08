Такие перспективы открываются 4 Аркадий Бабченко

8.07.2018, 11:53

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Аркадий Бабченко

Эх, жаль Россия вылетела.

Не люблю незавершенное победобесие. Представляете какие слюни были бы в этой кунсткамере, если б выиграли у хорватов? Какая патриотическая елейная гордость из смеси "Ра-си-я! Па-бе-да! Наши!" лилась бы чуть не из каждого российского аккаунта? Российские либералы сами побежали бы Путину ж… целовать. А если бы чемпионами мира стали...

Ух. Такие перспективы открываются. Прям даже не представляю, что он мог бы делать со страной. Крепостное право можно было бы вводить. В рекруты набирать. Пороть на конюшне. Да чего на конюшне - прям на Никольской. Право первой ночи. Десятину. Барщину. Да что хошь.

Хотелось бы на это посмотреть.

Жаль проиграли.

Я за них болел.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»