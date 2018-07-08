Фотофакт: Украинский фильм «Киборги» вызвал овацию в Минске 4 8.07.2018, 12:12

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Кинолента собрала полный зал.

6 июля в рамках Дней украинской культуры в Беларуси и дней украинского кино состоялся показ фильма «Киборги» режиссера Ахтема Сеитаблаева, пишет nn.by.

На показе присутствовали Государственный секретарь Министерства культуры Украины Ростислав Карандеев и Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, представители дипломатического корпуса, а также украинской общины страны.

Полный зал встретил финальные титры фильма овацией.