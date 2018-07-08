Профсоюзный юрист: Участковые работают по шаблонам из СССР 8.07.2018, 12:34

Бригада кровельщиков добивается взыскания задолженности с работодателя.

Отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению бригады кровельщиков отменен, заявление направлено на новое рассмотрение, пишет praca-by.info.

Но сам факт не говорит о серьезных сдвигах в нашумевшем деле, считает правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков, который представляет интересы вступивших в профсоюз кровельщиков.

5 июля в суде Московского района Минска состоялась беседа по жалобе бригады кровельщиков на постановление участкового инспектора Московского РУВД, отказавшего в возбуждении уголовного дела.

– Участковый инспектор милиции ГОМ-1 Московского РУВД Минска капитан милиции В. Данченко отказал бригаде кровельщиков в возбуждении уголовного дела по статье 380 (подделка, изготовление либо сбыт поддельных документов) и статье 395 (фальсификация доказательств). Свое решение участковый обосновал тем, что якобы доверяет внутреннему убеждению судьи. Но при этом даже не удосужился опросить ни кровельщиков, ни возможных правонарушителей, – рассказал Юрий Беляков.

Судья Светлана Бондаренко пояснила присутствующим, что накануне прокурор Московского района отменил постановление участкового и направил дело на новое рассмотрение начальнику Московского РУВД Минска с поручением опросить всех заявителей по существу обращения.

– Прокуратура часто отменяет постановления участковых инспекторов об отказе в возбуждении уголовного дела. Но те же самые участковые повторно выносят аналогичные решения - и так может длиться бесконечно долго, пока заявителям не надоест писать обращения. Такая практика пришла еще со времен СССР. Сам факт пока ни о чем не говорит, – прокомментировал профсоюзный юрист.

Бригада кровельщиков (22 человека) пытается взыскать со строительного "Треста Белтрансстрой» задолженность за выполненные работы по договорам подряда, выполненные в октябре 2017 года – январе 2018 года. Ответчик задолжал рабочим более 83 тысяч рублей, но признал долг только в 10 тысяч рублей.