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«Вы отобрали у нас пенсию – мы отберем у вас власть»

  • 8.07.2018, 12:22
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Как повышение пенсионного возраста мобилизовало россиян на протесты.

В последние дни российские демонстранты показывали исключительную креативность по части лозунгов, пишет датское издание jyllands-posten.dk (перевод – inosmi.ru).

«Ты рождаешься. Терпишь все это. Умираешь. Получаешь пенсию», — было написано на одном из плакатов, с которыми активисты в почти 40 городах вышли на демонстрации в знак протеста против планов резкого повышения пенсионного возраста в России.

Лозунг намекает на то, что пенсионный возраст в 65 лет для мужчин и 63 года для женщин может означать, что примерно половина мужского населения России так никогда и не успеет получить ежемесячную пенсию.

«Вы отобрали у нас пенсию. Мы отберем у вас власть», — таков был еще один лозунг демонстрантов.

Протесты, которые были наиболее массовыми в провинциальных городах Урала и Сибири, — первый признак широкой мобилизации против непопулярного предложения российского правительства, выдвинутого в первый день Чемпионата мира по футболу.

На пенсию в 55 лет

Сегодня возраст выходя на пенсию для женщин — 55 лет, а для мужчин — 60. Средняя пенсия в России маленькая, согласно последним подсчетам она составляет около 13 тысяч рублей.

Тем не менее, реформа многими воспринимается как покушение на заработанное право — хотя правительство и пообещало поднять пенсии после реформы.

Против изменений пенсионного возраста выступает самый широкий спектр политических сил — и прозападные критики режима, и коммунисты, и профсоюзы заявили о том, что они протестуют.

Сопротивление повышению пенсионного возраста — общенародное дело в России, где средняя продолжительность жизни мужчин едва ли достигает 65 лет, в то время как женщины, как правило, живут более чем на 10 лет больше.

Исследование общественного мнения, проведенное в прошлом месяце, показало, что 82% населения не хотят, чтобы нормы, существующие с советских времен, были изменены.

Премьера могут подставить

До сих пор правилом хорошего политического тона в России было не покушаться на пенсионный возраст, который относится к числу наиболее низких в промышленно развитом мире.

Еще в 2005 году президент Владимир Путин пообещал, что, пока он у власти, он пенсионный возраст повышать не будет.

С тех пор он по этому болезненному вопросу не высказывался, но после президентских выборов в марте этого года, когда Путин обеспечил себе победу, официально набрав 77% голосов, пришло время осуществить далеко идущие реформы, решили в Кремле.

Реформа даст передохнуть российским государственным финансам, которые в последние годы испытывают давление, такова логика, стоящая за предложением, которое не пользуется популярностью у основных избирателей Путина среди пожилой и бедной части населения.

14 июня, непосредственно перед тем, как стало известно о реформе, поддержка Путина, если верить ВЦИОМ, официальному центру изучения общественного мнения, составляла 78%. После аннексии Россией Крыма в марте 2014 года поддержка Путина обычно составляла около 80%.

Но уже 15 июня поддержка президента упала до 71% и с тех пор продолжала падать и далее до около 64%.

Впрочем, политологи считают, что у Кремля по-прежнему есть солидная свобода для маневра.

Если протесты будут нарастать, он может предпочесть пожертвовать заранее непопулярным премьер-министром Дмитрием Медведевым, которого поддерживают, по данным ВЦИОМ, всего лишь 30%.

«Вопрос о пенсиях может довести поддержку премьера Медведева до минимума, но она уже и сейчас не особо велика, но президенту Путину он пока особого вреда не нанес», такова оценка политолога Константина Гаазе, высказанная им независимому российскому интернет-изданию Meduza.


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