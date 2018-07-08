закрыть
8 июля 2018, воскресенье, 14:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Что будет с ценами на сахар в июле?

2
  • 8.07.2018, 13:07
  • 1,344

В середине июля истекает срок регулирования минимальных цен на сахар.

Ограничения в отношении цен на сахар были введены с 17 января до 16 апреля в связи с появлением в продаже российского сахара, который был гораздо дешевле белорусского, пишет «Вечерний Гродно».

По закону, на социально значимые товары, в том числе и сахар, МАРТ вправе регулировать цены не более 90 дней в течение одного года. Однако, согласно приложению № 19 договора о ЕАЭС, сроки госрегулирования цен на социально значимые товары могут продлеваться исходя из соображений национальной безопасности. Сахар как раз относится к одному из продуктов продовольственной безопасности страны. В связи с этим с 13 апреля этого года по согласованию с ЕАЭС срок госрегулирования цен на сахар был продлён ещё на 90 дней, до 15 июля.

К слову, постановлением МАРТ от 4 декабря 2017 года № 60 установлены предельные минимальные цены и предельная максимальная торговая надбавка на белый сахар в размере 15 %.


популярное за неделю

Мнение

Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель