Что будет с ценами на сахар в июле? 2 8.07.2018, 13:07

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В середине июля истекает срок регулирования минимальных цен на сахар.

Ограничения в отношении цен на сахар были введены с 17 января до 16 апреля в связи с появлением в продаже российского сахара, который был гораздо дешевле белорусского, пишет «Вечерний Гродно».

По закону, на социально значимые товары, в том числе и сахар, МАРТ вправе регулировать цены не более 90 дней в течение одного года. Однако, согласно приложению № 19 договора о ЕАЭС, сроки госрегулирования цен на социально значимые товары могут продлеваться исходя из соображений национальной безопасности. Сахар как раз относится к одному из продуктов продовольственной безопасности страны. В связи с этим с 13 апреля этого года по согласованию с ЕАЭС срок госрегулирования цен на сахар был продлён ещё на 90 дней, до 15 июля.

К слову, постановлением МАРТ от 4 декабря 2017 года № 60 установлены предельные минимальные цены и предельная максимальная торговая надбавка на белый сахар в размере 15 %.