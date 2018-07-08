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Видеофакт: Противники аккумуляторного завода сыграли в футбол на площади в Бресте

  • 8.07.2018, 13:18
Фото: svaboda.org

Каждое воскресенье протестующие выходят на центральную площадь Бреста.

На брестской площади Ленина 8 июля противники стройки аккумуляторного завода в Брестском районе провели футбольный матч. В игре приняли участие команды «Ай помер» и «Нет заводу», передает «Радыё Свабода».

Протесты против аккумуляторного завода в Бресте длятся с начала 2018 года, когда люди узнали о стройке. Активисты собрали более 37 тысяч подписей против завода и направили их в администрацию Лукашенко. По воскресеньям протестующие выходят на центральную площадь в Бресте.

Строить аккумуляторный завод под Брестом в конце 2017 года начала компания «АйПауэр» Виктора Лемешевского. Подрядчиком выступает строительная корпорация Китая.

Завод строится около деревень под Брестом. За два километра - река Муховец. Официальная экологическая экспертиза прогнозирует, что воздействие завода на среду и человека «будет незначительное». Однако люди все равно боятся, что выбросы с завода подорвут им здоровье.

Фото: svaboda.org

27 марта суд Московского района Бреста отказал гражданам и общественному объединению «Экодом» в удовлетворении иска против ООО «АйПауэр» и Брестского облисполкома.

Истцы просили прекратить строительство аккумуляторного завода, пока не будет проведено повторное общественное обсуждение актуальной отчета по оценке его воздействия на окружающую среду.


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