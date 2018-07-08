Для Лукашенко поезд ушел 8 8.07.2018, 13:46

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Белорусские власти оказались неготовыми к российскому «налоговому маневру».

Госдума РФ в четверг, 5 июля, приняла закон о завершении «налогового маневра» в нефтегазовой отрасли. Это означает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть к 2024 году и одновременно повышения ее цены за счет увеличения налога на полезные ископаемые.

В таком случае стоимость российской нефти для Беларуси значительно вырастет и будет равна мировым котировкам. Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Беларусь также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. В итоге Беларусь будет терять 20% доходов бюджета.

Белорусские власти признали, что оказались неготовыми к российскому «налоговому маневру». Так, первый замминистра финансов Максим Ермолович заявил, что его ведомство еще не просчитывало весь объем потерь для бюджета.

Какими будут политические последствия «налогового маневра» в РФ для Беларуси? Ситуацию для Charter97.org комментируют экономист Лев Марголин и представитель Белорусского Национального Конгресса в Гомеле Алесь Евсеенко.

На Лукашенко набрасывают смирительную рубашку

Лукашенко давно загнал себя в ловушку и оторваться от России он сейчас физически не может, считает Лев Марголин:

- А после завершения налогового маневра зависимость белорусского режима от Кремля вырастет еще больше. Стоит напомнить, что наша экономика сейчас завязана не только на российскую нефть и газ: это многовариантная зависимость, связанная и со сбытом в РФ сельхозпродукции, и промышленных товаров. Но если сейчас можно говорить о наличии какого-то «западного направления» в экспорте, то после завершения налогового маневра он практически исчезнет. Впрочем, это закономерно: Лукашенко привязал себя к России тысячью нитей.

Россия любит использовать нефтегазовый «рычаг» для воздействия на соседние страны, считает Алесь Евсеенко:

- Вспомните, как было в Украине: вначале РФ пыталась взять под контроль именно нефтегазовую сферу. Думаю, сейчас Лукашенко привяжут к России еще сильнее. А «независимость» белорусской политики будет еще более ограничена, хотя она и сейчас не отличается самостоятельностью. На Лукашенко фактически набрасывают смирительную рубашку.

Диктатор готов отдать НПЗ за бесценок

Вполне может быть, что Россия захочет забрать себе белорусские НПЗ, полагает Лев Марголин:

- Ирония в том, что для Лукашенко и здесь поезд ушел, и отдать их придется задешево. Лет пять Россия бы взяла их с удовольствием, потому что рентабельность нефтепереработки у нас была больше, чем у них. С тех пор РФ провела реконструкцию своих НПЗ. С другой стороны, после «налогового маневра» продажа белорусских нефтепродуктов на экспорт перестанет быть выгодной. Белорусские НПЗ повиснут камнем на шее правительства и Лукашенко будет рад отдать их кому угодно и за любую цену.

Россия обладает достаточны ресурсами, чтобы «отжать» белорусские НПЗ, убежден Алесь Евсеенко:

- Лукашенко против российского экономического шантажа – весьма хлипкий игрок. Потенциал несопоставим. Кроме того, он сам вынужден идти на распродажу «столового серебра» по бросовым ценам. Вспомните, как он хотел продать китайцам «Гомсельмаш» - и те отказались. Поэтому вполне вероятно, что Лукашенко отдаст за бесценок и «Гомсельмаш», и Новополоцкий и Мозырский НПЗ, чтобы еще какое-то время продержаться в виде марионеточного царька. По моему мнению, он готов к такого рода «сделкам».

Последствия могут быть очень серьезными

Если бы «налоговый маневр» был завершен прямо сейчас, для белорусской экономики и системы власти это имело бы шокирующие последствия, - утверждает Лев Марголин:

- Но из-за того, что процесс растянут на шесть лет, будут вырабатываться какие-то гибридные, компромиссные формы усиления контроля над режимом в Минске. Путину не нужно делать резких шагов в отношении Беларуси, чтобы не провоцировать неоднозначной реакции на Западе. Скорее всего, со стороны РФ будет просто усиливаться экономический контроль над Лукашенко: Москва будет поддерживать его власть в Беларуси, а Лукашенко будет вести себя более послушно и не делать резких движений, которые бы не понравились хозяевам Кремля.

20% бюджета – это колоссальные потери для Беларуси, считает Алесь Евсеенко:

- Для нашей страны последствия могут быть очень серьезными. А для Лукашенко – это очередной повод выменять у Кремля часть суверенитета на гарантии продолжения своей власти. Что такое минус 20% в бюджете? Это значит, что придется сократить определенное количество силовиков и администрации. Согласится ли Лукашенко на то, чтобы часть силовых структур были заменены российскими? Думаю, да. Посмотрите на его последний парад: по Минску шли российские и китайские военные. А ведь белорусские военные не ходят парадом по Москве или Пекину. Моральный рубикон этим режимом уже перейден.

Некоторое время Лукашенко для вида пытался изображать самостоятельную политику в отношениях с Россией: выкручивался, как уж на сковородке, перед подписанием таможенных соглашений. Сейчас ему «капец». Россия скажет: давай, браток, подписывай все соглашения на наших условиях. Признавай официально оккупацию Крыма, «независимость» Абхазии и так далее. И он будет это делать, ведь кислород диктатору перекрыли окончательно.

Борьба за независимость Беларуси – это борьба за демократические перемены

Патриотам Беларуси надо различать, где идет борьба за сохранение независимости, а где – охранительная игра Лукашенко, считает Алесь Евсеенко:

- Если со стороны России будет прямая оккупация или режим внешнего управления – мы, патриоты Беларуси, должны будем бороться любыми средствами за свободу нашей страны. Вплоть до создания теневого правительства. Сейчас же нам надо помнить: режим Лукашенко направлен на «сдачу» суверенитета. И борьба за независимость Беларуси сейчас – это борьба за демократические перемены.