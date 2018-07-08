Пусть еще президент, но уже не лидер 3 Телеграм-канал «Серпом по»

8.07.2018, 13:48

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Спасибо тебе, мундиаль, что показал это.

Вот и все. Вылетели. Упирались. Красиво забили. Но … Победа отвернулась. Хорваты оказались сильнее. Удача в лотерее пенальти была на их стороне.

Президент Хорватии примчалась на матч из своей страны – от моря, Солнца и лета. Красотка Колинда в яркой «шахматной» красно-белой хорватской футболке пожимала руки россиянам, улыбалась, фоткалась с российскими болельщиками, сидела в ложе вместе с Медведевым, поддерживала своих.

А что же наш президент? Лидер Путин? Где опять схоронился в час всенародных надежд? В минуту охватившего страну разочарования от поражения? Когда наши русские красавицы плакали на трибунах?

Вот только представьте себе картину. Проиграли. Стадион и страна потеряны, многие плачут. Игроки сидят на траве. Путин, который весь матч поддерживал их на трибунах (не в ложе власти, а на обычных местах, среди людей) спускается вниз – на поле, крепко обнимает Черчесова, говорит ему слова поддержки, затем идет на поле, пожимает руки игрокам, обнимает их – каждого, треплет по плечу потерянного Акинфеева, сидящего на траве. Затем Путин поворачивается к трибунам и делает жест руками – снизу вверх, поднимает людей на ноги, хлопает – просит благодарить сборную. Вот это был бы успех! Его личный успех. Поддержка страны. И акт единства с людьми.

Но … Путин уже не такой. Забронзовел, переставший понимать свою страну.

Несмотря на критику, которая обрушилась на него из-за отсутствия на матче Испания – Россия, Путин снова поступил так же – спрятался и отправил принимать поражение Медведева. Показав тем самым неуважение ко всем россиянам, болевшим за сборную. Бросив их.

Это был мундиаль Путина. Он его добился. Он привез его в Россию. Закачал в него триллион народных денег, оторвав их от медицины и пенсий. Сборная России – была его командой. Путин не пришел ее поддержать, он не объединился с людьми. Махнул на все рукой.

Лидер тот, кто всегда вместе со своей страной и в поражениях, и в победах.

Тот же, кто хочет быть только там, где победы, кто не готов переживать вместе со своей страной поражений – не лидер.

Пусть еще президент, но уже не лидер.

Спасибо тебе, мундиаль, что показал это России.

Телеграм-канал «Серпом по»