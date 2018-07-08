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В Омске и Новосибирске прошли митинги против повышения пенсионного возраста

  • 8.07.2018, 13:59

Тысячи людей требовали отставки правительства РФ.

В Омске и Новосибирске прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Помимо прочего, участники потребовал отправить в отставку правительство России, сообщает «Эхо Москвы».

В Омске на согласованную с властями акцию, по данным организаторов, вышли около двух тысяч человек. Митингующие подчеркивали, что пенсионная реформа не учитывает мнение людей. Организаторами этого митинга стали представители нескольких политических партий.

В Новосибирске акцию организовали коммунисты. Участники со сцены говорили о том, что повышение пенсионного возраста приведет к росту безработицы. Представители КПРФ выступали за референдум, посвященный грядущей пенсионной реформе. По данным организаторов, в митинге приняли участие около двухсот человек.


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