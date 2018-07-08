Остались без зарплат работники бизнесмена, которого Лукашенко ставил всем в пример 8.07.2018, 14:08

Четыре фирмы Сергея Русака проходят процедуру банкротства.

Четыре компании, которые входят в неформальный холдинг «Унибокс» бизнесмена Сергея Русака, признаны судом устойчиво неплатежеспособными и в отношении них начата процедура банкротства. Это следует из Единого госреестра сведений о банкротстве, сообщает tut.by.

Группа компаний «Унибокс» специализировалась на производстве кроненпробки, отопительного оборудования, металлической тары для лакокрасочной и химической промышленности, а также оборудования для молочно-товарных ферм.

7 июня экономический суд Минска возбудил дело об экономической несостоятельности (банкротстве) и открыл конкурсное производство в отношении СООО «Альфа-Калор». Предприятие было создано в 2000 году и занималось производством различного отопительного оборудования.

Ранее стало известно, что заявление в суд подал Приорбанк.

Как следует из материалов дела, кредиторская задолженность «Альфа-Калора» превышает 2,9 млн белорусских рублей, из которых задолженность по зарплате — 324,7 тыс. рублей; почти 600 тыс. российских рублей и 4,3 млн евро.

Общая стоимость имущества «Альфа-Калора» составляет почти 5,8 млн белорусских рублей, из которых дебиторка почти 2 млн, основные средства — 3 млн.

Количество работающих на предприятии — 24 человека.

На конец июля назначены разбирательства в суде по делу «Ферабокса», конкурсное производство ко которому было открыто в марте. Кредиторами выступают налоговая и Беларусбанк. Общая сумма долгов «Ферабокса» составляет 4,6 млн рублей. При этом у предприятия имеются «запасы и дебиторская задолженность в размере 3,4 млн рублей».

Ликвидация производственно-строительного унитарного предприятия «ТехБокс» должна завершиться до 28 августа. Сейчас распродается имущество.

В конце прошлого года также по заявлению все того же Приорбанка Экономическим судом Минска было возбуждено дело о банкротстве ключевого актива Сергея Русака — компании «Унибокс». Она была создана в 1993 году, и стала одним из первых коммерческих предприятий Минска и резидентов СЭЗ «Минск». Соинвесторами выступали итальянские компании.

Согласно справке управления принудительного исполнения при Мингорисполкоме от 12 июля 2017 года, в отделе находились 1219 исполнительных производств, возбужденных в отношении должника на сумму почти 23 млн рублей, 65,6 тыс. долларов, 5 млн евро и 3,7 млн российских рублей.

Представитель «Унибокса» возражал в суде по поводу принятия заявления кредитора. Он указал, что «Унибокс» является платежеспособной организацией и «реализует проект по привлечению иностранных инвестиций в размере около 100 млн долларов, первый транш которых позволит погасить кредиторскую задолженность». В качестве причин неплатежеспособности Сергей Русак указал на неплатежи со стороны дебиторов «Унибокса», на изменение налогового законодательства и конъюнктуры рынка.

Но обещанные Русаком ресурсы не поступили и по истечению защитного периода в ноябре 2017 года судом было начато конкурсное производство и началась подготовка к судебному разбирательству. Первое собрание кредиторов совместного предприятия должно было состояться 13 февраля 2018 года.

Незадолго до этой даты прошли переговоры при участии зампреда Мингорисполкома, руководителей итальянской компании, которая является одним из учредителей «Унибокса», посольства Италии в Беларуси, МИД, иных госорганов и Приорбанка, следует из материалов дела.

Антикризисный управляющий по делу Олег Заяц попросил перенести собрание в связи с тем, что итальянский соучредитель «Унибокса» «в целях сохранения дальнейшего функционирования СП „Унибокс“ ООО и обеспечения им уплаты текущих платежей в бюджет рассматривает возможность дополнительного финансирования текущей деятельности предприятия до разрешения ситуации с возвратом просроченной дебиторской задолженности и стабилизации финансового положения». В случае, если итальянцы высказались бы в пользу поддержки предприятия, то должен был принят план санации «Унибокса».

В конце февраля в Экономический суд Минска поступило ходатайство Мингорисполкома о переносе даты рассмотрения плана санации или ликвидации на 27 апреля в связи с дополнительным рассмотрением итальянским учредителем и антикризисным управляющим возможности дополнительного финансирования.

На сайте госреестра сведений о банкротстве указано, что дело находится в процедуре «санация». Однако иной информации не размещено.

В Мингорисполкоме и «Унибоксе» не удалось получить комментарии. Заяц не ответил на телефонный звонок и запрос по электронной почте.

Бывшие работники холдинга Сергея Русака опечалены этими известиями, потому что становится все меньше шансов получить долги по зарплате.

— Уже столько времени прошло, написано масса заявлений, но воз и ныне там. Мы уже два года не может получить кровно заработанные деньги. Тем временем у бизнесмена появляются новые компании и от их лица ведется бизнес с чистого листа. Нам говорят, что после банкротства со всеми рассчитаются, но мы в это уже мало верим. Разве только если кто-то из руководства страны вмешается. Прокуратура обещала разобраться, но дальше слов дело не пошло, — написали бывшие подчиненные Сергея Русака.

Неприятности у компании Русака, которого Лукашенко в 2011—2012 годах поставил всем в пример, возникли в 2013 году, после участия «Унибокса» в крупном тендере государственного «Белагросервиса» на поставку сельхозорганизациям 225 доильных залов на общую сумму 500,15 млрд неденоминированных рублей. Но «Унибоксу» оплатили только 60% заказа. В Минсельхозпроде объясняли недорасчеты тем, что были поставлены доильные залы по экономной схеме комплектации «Свинговер» вместо заказанной более дорогой «Параллели». В итоге на «Унибоксе» перестали платить зарплату, начались увольнения и суды, компания также стала хроническим должником бюджета.