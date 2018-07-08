Соловьиные трели и кисельные берега 1 Анна Аземша, «Белсат»

8.07.2018, 14:15

Дмитрий Киселев

Трансформация российских пропагандистов

Многие свыклись с тем фактом, что российские, по старой привычке назовем их «журналисты», вроде Киселева и Соловьева, еженедельно через экраны телевизоров выливают на людей очередную порцию отборной пропаганды.

Многие уже не представляют этих людей в других образах. Некоторые даже и не помнят, что когда-то эти люди защищали свободу слова, но сеть помнит все. При помощи сети как раз мы и проследим, как и когда произошла трансформация журналистов в пропагандистов.

Соловьиные трели

Владимир Соловьев еще в начале двухтысячных вообще отрицал возможность давления властей на журналистов и требовал уважения к их работе.

«Журналист всегда независимый человек, тем более журналисты новой формации. Поэтому я требую уважения к нашей профессии и уважения к нашим коллегам», – говорил Соловьев, когда российские власти давили на тогда еще независимый телеканал НТВ.

Через несколько лет Соловьев примерил на себя образ проповедника. Стальной взгляд, черный френч, он начал напоминать пастора, который ведет свою паству к просветлению. В 2013 году он нес людям мысль о том, что Крым должен остаться украинским.

«Когда мы говорим «а вот Хрущев отдал, а мы присоединим». Но Хрущев же отдал абсолютно легитимно, были законодательные акты, он это сделал на основании документов. Если мы вдруг говорим это, значит, война. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией, крымских татар?», – такая позиция была у Соловьева.

2014 год, начало войны с Украиной и оккупация Крыма. Все тот же Соловьев, но посыл совсем иной.

«Этот день мы приближали как могли. Крым и Севастополь снова в составе России. Историческая справедливость восторжествовала. Это праздник не только для всех крымчан и россиян, но и для всех миллионов россиян, которые живут в разных государствах, всех друзей нашей страны», – торжественно констатировал Соловьев.

Кисельные берега

Дмитрий Киселев – пожалуй одна из самых узнаваемых фигур среди заслуженных деятелей российской пропаганды.

«Любой эпатаж, любое снижение планки, любое снижение морали и правил пипл будет хАвать. Но! Тогда в один прекрасный момент мы обнаружим себя просто в грязи, где будем купаться, как свиньи, и будет такое общество, и будем хАвать друг друга вместе с грязью, там мы себя найдем. А ниже опуститься будет нельзя», – говорил Киселев Владимиру Познеру.

И точно, думая о Киселеве, многие сейчас задаются вопросом: можно ли опуститься еще ниже?

«Вот уже неделя как дух майданутой Украины разносится по Москве», – с экранов телевизоров произнес Киселев.

А еще несколько лет назад он говорил, что любит Украину и чувствует себя ее частью.

В 1991 году Киселев освещал ввод советских войск в Вильнюс, за что ему дали государственную награду Литвы. Правда, после того, как в 2014 году он начал поддерживать сепаратистов, литовские власти постановили лишить его награды. Президент Литвы Даля Грибаускайте подчеркнула, что Киселев «позорит честь награды».

Такой разный телеканал НТВ

Такую же награду, как и Киселев, получила Татьяна Миткова. Но в знак солидарности с Киселевым отказалась от нее сама.

В 90-е телеканал НТВ стал глотком свежего воздуха. Острые репортажи, политическая сатира, профессиональные журналисты. С приходом к власти Путина у телеканала начались проблемы. Смена руководства, уголовные дела, допросы и обыски у журналистов.

«Один из моментов здесь – попытка моей личной дискредитации. И второе – это, конечно, то, что я, например, называю прямой угрозой журналистам НТВ. Ребята, не высовывайтесь, ребята, постарайтесь и все будет нормально», – говорила Миткова после допроса.

Телеканал НТВ разделился на две части – одни ушли, так как не хотели изменять своим принципам, а другие построились. В том числе и Миткова. От бывшего НТВ не осталось и следа. А Миткова по карьерной лестнице забралась на этаж руководства, сейчас она заместитель генерального директора НТВ по информационному вещанию и главный редактор Службы информации телеканала.

Анна Аземша, «Белсат»