Южная Корея выдаст мультивизы квалифицированным белорусам
- 8.07.2018, 14:27
Виза будет действительна на срок от одного года до пяти лет.
Правительство Южной Кореи будет выдавать многоразовые визы врачам, юристам и другим квалифицированным работникам из Беларуси, Монголии, Грузии и Украины.
Об этом сообщило Министерство юстиции, пишет belmir.by со ссылкой на koreatimes.co.kr.
«Данная мера – продолжение последовательных усилий Сеула по привлечению зарубежных туристов и улучшению частных контактов между людьми», — цитирует издание чиновника министерства.
Виза будет действительна на срок от одного года до пяти лет. Ее обладатели смогут оставаться в Корее от 30 до 90 дней каждый раз после въезда в страну.
Журналисты, предприниматели и другие граждане с высоким уровнем образования также могут подавать документы на мультивизу при соблюдении некоторых условий.
Как поясняется, Беларусь попала в перечень названных четырех государств, поскольку власти сейчас нацелены на развитие экономического сотрудничества со странами севернее Южной Кореи.