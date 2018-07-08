Южная Корея выдаст мультивизы квалифицированным белорусам 8.07.2018, 14:27

Виза будет действительна на срок от одного года до пяти лет.

Правительство Южной Кореи будет выдавать многоразовые визы врачам, юристам и другим квалифицированным работникам из Беларуси, Монголии, Грузии и Украины.

Об этом сообщило Министерство юстиции, пишет belmir.by со ссылкой на koreatimes.co.kr.

«Данная мера – продолжение последовательных усилий Сеула по привлечению зарубежных туристов и улучшению частных контактов между людьми», — цитирует издание чиновника министерства.

Виза будет действительна на срок от одного года до пяти лет. Ее обладатели смогут оставаться в Корее от 30 до 90 дней каждый раз после въезда в страну.

Журналисты, предприниматели и другие граждане с высоким уровнем образования также могут подавать документы на мультивизу при соблюдении некоторых условий.

Как поясняется, Беларусь попала в перечень названных четырех государств, поскольку власти сейчас нацелены на развитие экономического сотрудничества со странами севернее Южной Кореи.