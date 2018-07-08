Пенсия в США: Как живут эмигранты из бывшего СССР 5 8.07.2018, 14:48

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К пенсионному возрасту американец старается накопить как минимум 100 тысяч долларов.

В США официальный пенсионный возраст – один из самых высоких в мире, а уровень продолжительности жизни в стране, согласно последним данным, составляет для мужчин 76 лет, а для женщин – 81 год. Сергей и Ирина, эмигранты на пенсии, говорят, что в Америке к этому этапу жизни лучше готовиться заранее, говорится в репортаже currenttime.tv.

Сергей: "Отметил окончание работы покупкой автомобиля"

Сергей только-только вышел на пенсию. Возраст называть не хочет, слово "пенсионер" использовать не любит. Теперь каждый день у него расписан по минутам: теннис, футбол, встречи с друзьями, игра в театре, бассейн.

Сейчас ему жалко времени, признается мужчина: "Что интересно, когда был на работе, времени было не так жалко, а сейчас даже спать стал меньше – всего семь часов".

Сергей закончил МГУ, он кандидат геологических наук. В Америке живет 26 лет. Из них 19 был разработчиком программного обеспечения. Именно в течение этого времени он заработал себе пенсию.

"Пока в уровне жизни ничего не изменилось, но если, как сказал мой бухгалтер, не повезет, и буду жить долго, тогда придется что-то менять".

На вопрос, приходится ли ему экономить, пенсионер отшучивается: "Отметил окончание работы покупкой нового автомобиля".

Сергей рассказывает историю приятеля, который работал в Америке не на полную ставку, а потом вернулся в Россию по семейным обстоятельствам.

"Он там оформил пенсию и потом приехал сюда [в США]. Я говорю ему: "Ты что, возвращаешься?!" Он отвечает: "Нет, приехал оформлять маленькую пенсию". И я ему говорю: "Ну хорошо". А он в ответ: "А в России я получаю большую профессорскую пенсию. Правда, эта маленькая пенсия здесь в четыре раза больше той большой, профессорской".

Основные источники дохода Сергея на пенсии – выплаты из государственного фонда и накопления, сделанные совместно с работодателем. Возможно, именно поэтому он спокойно размышляет о будущем.

Однако у многих американцев подобного счета нет. Поэтому на пенсии они вынуждены либо переезжать в более скромные дома, либо продолжать работать.

Ирина: "Могу позволить себе пойти к врачу"

Работать позволяет здоровье 68-летней преподавательнице кукольного театра Ирине Холодновой.

По ее словам, на социальную пенсию прожить сложно. Поэтому до сегодняшнего дня пенсионерка продолжает работать, получая при этом пенсию и доступ к Medicare – государственной медицинской страховке для людей от 65 лет и старше.

"Раньше я не могла позволить себе пойти к врачу, потому что у меня не было страховки. Сейчас я получила эту возможность, не думая о том, что мне нужно будет заплатить $500-$600", – говорит Ирина Холоднова о плюсах пенсии.

Она планирует открыть свой бизнес – детский сад и игровой кукольный театр.

"Никогда не думала, что я открою свой детский садик, будучи на пенсии. Здесь детки будут играть, спать, обедать. Мой сын будет для них готовить. А я также планирую для них классы кукольного театра".

Как работает пенсионная система в США

Большинство американцев планируют пенсионные накопления с помощью финансовых консультантов. Это целая арифметика, при которой учитывается планируемый возраст выхода на пенсию, ежегодный доход и стаж.

Джон Тернер, финансист Pension Policy Center, рассказывает, что для того, чтобы получать от государства выплаты из социального фонда, необходимо иметь как минимум 10-летний стаж работы в США. И женщины, и мужчины могут начать получать эти выплаты в 62 года. Но в этом случае их ежемесячная сумма будет на 30% меньше, чем в случае достижения полного пенсионного возраста.

Большинство выходят на пенсию именно в 65-67 лет. Размер выплаты в зависимости от прежнего дохода может быть от $1400 до 2500. Есть те, кто работает до 70 лет, так как в этом случае сумма ежемесячных выплат увеличивается существенно – на 75% больше, чем в случае выхода на пенсию в 62 года.

Уровень жизни на пенсии зависит во многом от программы выплат в накопительный фонд, известной как 401(к). В этот фонд вносят часть зарплаты до уплаты подоходного налога как сами работники, так и работодатели.

"Скажем, если вы решите из каждой заработной платы откладывать 8%, работодатели могут откладывать на ваш счет столько же или же меньше – 2-3%. Если вы не откладываете, работодатель тоже этого не делает", – рассказывает Джон Тернер.

К пенсионному возрасту американцам советуют накопить как минимум 100 тысяч долларов. А начать откладывать деньги не позже 30 лет.

В таком высоком пенсионном пороге выхода на пенсию – от 65 до 67 лет – финансовые консультанты видят только плюсы. У людей больше времени на то, чтобы накопить денег на старость. К тому же они остаются социально активными: общаются с коллегами, заводят новые знакомства, уверен Джон Тернер.