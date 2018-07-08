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Рада БНР – президентам ЕС: Не участвуйте в легитимизации режима Лукашенко

  • 8.07.2018, 15:19
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Руководство БНР обратилось к президентам Австрии и Германии.

Рада БНР обеспокоена тем, что состоявшийся 29 июня 2018 года визит в Беларусь федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и президента Австрийской Республики Александра ван дер Беллена, будет использоваться, чтобы узаконить авторитарный режим Лукашенко, сообщает сайт radabnr.org.

Рада БНР приветствует увековечение памяти жертв национал-социалистов в Беларуси. Тростенец - это место, где были убиты десятки тысяч людей из Беларуси, Германии, Австрии, Чехии и других стран. Это место символизирует трагедию жителей Беларуси - этнических белорусов, евреев и представителей других народов в XX веке, неотделимую от трагедии всей Европы. Память о жертвах Холокоста и Второй мировой войны должна послужить основой европейской солидарности и общего панъевропейского сопротивления тирании и нетерпимости.

Рада БНР надеется, что в будущем такое же официальное увековечение памяти будет оказано жертвам советской власти в Беларуси, в том числе и тем, кто похоронен на месте массовых расстрелов в Куропатах.

Однако Рада БНР также отмечает, что международная легитимность режима Лукашенко будет иметь негативные последствия для положения в области прав человека и демократии в Беларуси. Лукашенко публично хвалил режим Гитлера и установил в Беларуси авторитарную систему, которая противоречит европейским ценностям.

Рада БНР заявила, что высокопоставленные международные политики на встречах с Лукашенко должны стремиться к улучшению ситуации с демократией и правами человека в Беларуси.


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