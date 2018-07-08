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«Обаятельный» капкан для Путина

  • Александр Хоц
  • 8.07.2018, 15:29
  • 3,041

Россия движется в историческую западню.

В словаре Трампа есть забавное словечко "поладить".

"Поладить" - означает "ударить по рукам", заключить "выгодную сделку", добиться исключительного взаимного понимания - на базе обаяния и личного воздействия.

В слове "поладить" есть сильный субъективный акцент, вера в способность "захватить" партнера силой личных качеств.

Не случайно Трамп так "акцентирует" театральные жесты (расставляет пальцы, театрально фиксирует жесты и позы), внешняя сторона его личности (убедительность обаяния) кажется ему эффективным инструментом общения с миром.

С Путиным он надеется "поладить" с помощью того же личностного инструментария, "обаяв" "друга Владимира".

Они встретились - и тут же "поладили" благодаря чудодейственным качествам Трампа, его уникальным лидерским свойствам.

Не сомневаюсь, что картинка "успешной сделки" будет главной целью Трампа, - несмотря на то, что у президента США нет сейчас достаточных полномочий и сил, чтобы изменить вектор политических интересов.

Политика НАТО, враждебный Трампу Сенат, репутация опасного изгоя у путинской России, санкции и "украинский тупик" - все это останется на местах, несмотря на "ладушки" в исполнении Трампа и Путина, - которые оба постараются выжать максимум полезного пиар-эффекта от встречи "небожителей".

Путину (как известно) всегда было важно формальное равенство с США, иллюзия "двуполярности", двух "центров силы", - иначе говоря, имперского статуса "великой России".

Для чего путинизм затевает войны, аннексии, мундиали и олимпиады, а также проводит встречи с американскими президентами. Имперский (совковый) статус - главная сверхценность "путинизма", - независимо от реальных последствий этих встреч.

Имитация величия и успеха (как и прочая система путинских имитаций - от "парламентаризма" до "выборов" и "духовности") - важная часть национальной культуры.

Путин сегодня должен быть счастлив, - его угасающая и деградирующая страна обретает новый стимул - считать себя "великой", - а картинка в духе "новой Ялты" - подкрепит желание Кремля следовать имперским курсом и дальше.

Разумеется, в историческую западню.

Трамп ничего не сможет изменить в долгосрочной изоляции России, - но вполне способен углубить бредовое самомнение российского руководства.

Личные свойства Трампа, верящего в силу своего обаяния, - лишь усугубят ту ущербную имперскую мифологию "величия", которая (рано или поздно) и сведет российский режим в могилу.

Александр Хоц, «Фейсбук»


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