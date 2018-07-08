Белорусский сервиc Storyline привлек $770 тысяч инвестиций 8.07.2018, 15:37

Storyline дает возможность пользователям без знаний программирования создавать новые «умения» для знаменитой Alexa.

Созданный белорусами сервис Storyline получил 770 тысяч долларов от инвесторов, в числе которых – американский акселератор Boost VC и основатели MSQRD Евгений Невгень и Сергей Гончар.

Об этом сообщил руководитель сервиса Василий Шинкоренко на своей странице в Facebook, передает belmir.by.

Storyline дает возможность пользователям без знаний программирования создавать новые «умения» для знаменитой Alexa – виртуального помощника от компании Amazon.

Alexa может выполнять голосовые команды и при этом реагировать на них, отвечая на вопросы и произнося свои собственные комментарии.

Она готова включить вам нужную в данный момент музыку или сделать в комнате свет поярче, помочь составить список дел, заказать пиццу, вызвать такси и так далее.

Storyline предоставляет любому желающему создать для Alexa уникальный алгоритм для своих нужд. Делается это в наглядном режиме с помощью техники drag-and-drop.