Главный спонсор Brexit провел 11 встреч с послом РФ
8.07.2018

Аррон Бэнкс

Британский бизнесмен Аарон Бэнкс уличен в тесном сотрудничестве с Кремлем.

Аррон Бэнкс, один из главных спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, как минимум 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко во время референдума и после него, говорится в расследовании британской The Guardian.

На протяжении двух лет после референдума Бэнкс утверждал, что встречался с послом России лишь однажды – за "ланчем с выпивкой". Но после того, как в прессе стали появляться первые доказательства нескольких встреч, бизнесмен сказал, что встречался с послом «два или три раза», спустя еще несколько недель Бэнкс подтвердил четыре встречи, передает “Настоящее время”.

В документах, которые получили журналисты, утверждается, что российский представитель и бизнесмен встречались не менее 11 раз, помимо этого российское посольство сделало четыре приглашения, но были ли они приняты неизвестно.

По данным личной переписки, обнародованной в конце июня, Бэнкс договаривался с крупным российским бизнесменом Симаном Поваренкиным о некой сделке – он подчеркнул, что также, как и его партнер сделавший свое состояние в России британский олигарх Джим Меллон, заинтересован в золотодобывающей промышленности и они оба знакомы с российским послом. "Нам обоим интересно, как мы можем помочь", – написал Бэнкс.

Как оказалось позже, всего через три недели после референдума о выходе Британии из ЕС, вместе с несколькими американскими компаниями фирма Charlemange Capital, которая частично находится в собственности Меллона, выкупила пакет акций российской государственной компании "Алроса" по добыче алмазов. Тогда Россия продала 10,6% акций со скидкой от рыночной цены, несмотря на растущие цены бумаг и самих алмазов. Так Россия выручила около 813 млн долларов.

Как отмечают журналисты The New York Times и The Guardian, уже через несколько месяцев Charlemange выставила на продажу часть своих активов в "Алросе", которые меньше, чем за год, подорожали в два раза.

Меллон также пожертвовал около 50 тысяч фунтов на кампанию по выходу Великобритании из Евросоюза. Сам Бэнкс пожертвовал на эту же кампанию около девяти миллионов фунтов. Он также обсуждал другие сделки по российским компаниям в течение января и апреля 2016 года.

Ранее Бэнкс отверг обвинения о том, что его связи с Россией глубже, чем он ранее раскрывал. И заявил, что стал жертвой "охоты на ведьм".

"Это были не только россияне: мы встречались с представителями всех стран, мы также проинформировали Государственный департамент в Вашингтоне, мы встретились со старшими должностными лицами посольства США в Лондоне", – сказал он в интервью Reuters. "Итак, если мы русские шпионы, то мы тоже должны быть и американскими шпионами", – заявил Бэнкс.