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Нетипичное дело о шуршащей взятке

  • 8.07.2018, 16:04
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Эта история вписывается в бесконечную «борьбу» с коррупцией, а вот по содержанию ее можно назвать нетипичной.

19 июня судебная коллегия по уголовным делам Мингорсуда рассмотрела апелляционные жалобы обвиняемых и их адвокатов на приговор по делу о взяточниках в Нацбанке, Фонде соцзащиты населения (ФСЗН) и ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетно-информационное пространство» (ЕРИП). Эта история вписывается в бесконечную борьбу с коррупцией, а вот по содержанию ее можно назвать нетипичной, пишет «БелГазета».

18 апреля суд Ленинского района Минска признал виновными в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями бывших: управляющую ФСЗН 64-летнюю Людмилу Бачило (8 лет лишения свободы, взятка $20 тыс.); начальника управления информатизации ФСЗН Виталия Старовойтова (3 года, взял $4 тыс.); председателя правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетно-информационное пространство» (ЕРИП) Олега Веремейчика (5,5 лет, получил $9 тыс. и 6,4 тыс. евро); начальника главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Анатолия Мороза и его заместителя Екатерину Павловскую (по 2,5 года лишения свободы). Мороза признали виновным в организации получения взятки Павловской в виде телефона iPhone 6 стоимостью Br21 млн.

Виновными в даче взяток чиновникам суд признал бывшего гендиректора СЗАО «БелАВМ» Дмитрия Ронина (2 года колонии усиленного режима); замгендиректора компании Николая Романовича и директора департамента продаж СЗАО Леонида Горбачевского (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 3 и 2 года соответственно).

Взятки передавались за организацию побед компании «БелАВМ» при проведении конкурсов по закупкам оборудования и за решение проблемы с просроченным разрешением на внешнеторговую операцию. Людмила Бачило занимала должность, входящую в кадровый реестр главы государства и кадровый реестр Совмина. Она, Мороз и Павловская свою вину не признали. Остальные фигуранты - полностью вину признали и покаялись.

Возможно, впервые в современной истории коррупционных дел суд применил к одному из фигурантов ст.107 УК (принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания). Участь сия выпала на Дмитрия Ронина. В своем последнем слове он просил не назначать ему принудительное лечение. Увы, суд положился на результаты соответствующей экспертизы, которую провели в ходе следствия.

Еще один момент - в части взяток стороны предварительно не договаривалась: кому, за что и сколько. Как заметил Ронин по эпизоду с $20 тыс. для Бачило, у него возникла мысль «по совокупности» отблагодарить женщину за хлопоты. 15 декабря 2016г. он пришел в служебный кабинет начальницы ФСЗН и вручил ей пакет. В суде Бачило утверждала, что в пакет не заглядывала, думала, что в нем конфеты и положила его, не глядя, в сумку. Но суд поверил Ронину, сообщившему, что женщина в пакет заглядывала, деньги видела, но ничего не сказала. Примечательно, что в кабинете главы ФСЗН КГБ проводил ОРМ, так называемый «слуховой контроль», так что чекисты все слышали, но ввиду отсутствия скрытого видеонаблюдения, ничего не видели. Этот факт Бачило пыталась обратить в свою пользу. Когда запись происходившего в ее кабинете 15 декабря 2016г. прослушали в суде, она обратила внимание, что пакет «шуршал только один раз». «Если бы я в него заглядывала, - заметила она, - то было бы слышно второе шуршание, а его не было». К ее великому сожалению, хороший слух бывшей главы ФСЗН не оценила и вторая судебная инстанция. У нетипичного дела оказался типичный конец.

Как сообщила пресс-служба Мингорсуда, «апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам приговор суда Ленинского района по уголовному делу по обвинению бывших должностных лиц ФСЗН и Национального банка в совершении ряда коррупционных преступлений оставлен без изменения, а апелляционные жалобы обвиняемых и их защитников - без удовлетворения».

Приговор вступил в законную силу.


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