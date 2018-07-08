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Витебляне поздравили Марка Шагала со 131-й годовщиной

  • 8.07.2018, 16:13
Фото: svaboda.org

7 июля в Витебске ежегодно вспоминают всемирно известного художника.

К юбилейным датам в городе готовят целые циклы мероприятий. Но даже «некруглые» даты всегда отмечаются - возложением цветов к памятнику на улице Покровской, родной улице Марка Шагала. И концертом в дворике дома-музея, где прошло детство будущего Мэтра живописи, пишет «Радыё Свабода».

С Витебском Шагала объединяет не только происхождение: художник искренне признавался, что этот город его вдохновляет и что память об узких улочках, брусчатке под ногами и голубое небо над крышами невысоких домиков не стерлись до самых последних его дней.

Фото: svaboda.org

Художник отошел в лучший мир далеко от своей родины, но каждый витеблянин имеет в сердце этот сантимент - причастность к фантастическому миру творчества «нашего Марка Захаровича».

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org

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