Политолог: РФ дошла до состояния, наихудшего со времен холодной войны 8.07.2018, 16:20

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В отношениях между США и РФ разрушена система неформальных контактов.

Ситуация в отношениях между Россией и США местами хуже, чем это было во времена холодной войны американцев и СССР. Такое мнение высказал 6 июля доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой связей с общественностью Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Валерий Соловей в эфире "Эха Москвы".

"Мы дошли до состояния, которое называем наихудшим со времен холодной войны, а иногда говорим, что и в годы холодной войны так не было… И отчасти это правда, потому что у нас в годы холодной войны была система неких неформальных контактов, были некие неформальные коммуникации. Сейчас их просто нет", – пояснил он.

Политолог уточнил, что между Россией и США осталась "последняя линия" на случай, если отношения окажутся на грани войны.

"Была система разветвленная неких неформальных контактов. Там встречались, о чем-то говорили. Сперва добивались какого-то взаимопонимания предварительного, ощущения того, куда мы можем двигаться, а потом уже начинались переговоры. А вдруг выяснилось, что у нас сейчас этого нет", – подчеркнул он.

Соловей добавил, что сейчас между странами наблюдается самоизоляция.

"Обе стороны, казалось, этим были вполне удовлетворены. Но особенность отношений между нашими странами такова, что если не пытаться что-то сделать, ситуация в силу инерции будет ухудшаться. Это помните, как у Алисы в стране чудес? Для того, чтобы остаться на месте, надо как можно быстрее бежать. Так и в российско-американских отношениях: если вы не хотите, чтобы ситуация ухудшилась в силу инерции, в силу влияния там масс-медиа, в силу влияния истеблишмента, скажем, надо что-то делать. Надо препятствовать этому ухудшению", – подчеркнул он.

Эксперт предупредил, что сейчас между странами есть стимул для начала гонки вооружений, которую в свое время не выдержал Советский Союз.