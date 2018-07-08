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В Таиланде спасли из пещеры шестерых из 12 мальчиков

  • 8.07.2018, 16:37
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Дайверы со всего мира, в основном из Европы, принимают участие в спасении.

Шесть из 12 школьников спасены из затопленной пещеры после того, как дайверы начали смелую и опасную миссию по освобождению детей и их тренера по футболу, находящихся в подземелье более двух недель. "Я получил информацию о том, что шестеро вышли из пещеры", - сказал агентству Рейтер старший сотрудник спасательной команды, передает “Радио Свобода”.

Тринадцать иностранных дайверов и пять членов элитного военно-морского подразделения пытаются спасти остальных мальчиков - в возрасте до 11 лет - через узкие, затопленные проходы.

Сначала их поместили в полевой госпиталь, развернутый вблизи пещеры. Затем вертолетом направили в больницу города Чианграй. Источники телеканала сообщают, что к выходу из пещеры готовятся еще два мальчика.

В Таиланде спасатели проводят операцию по освобождению из пещеры Кхао Луанг школьников из футбольной команды и их тренера, которые находятся в ней более двух недель. Об этом сообщил в воскресенье руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

Он сообщил, что 18 водолазов, среди которых 13 иностранных и пятеро тайских, отправились внутрь спасать детей. По его словам, первые школьники смогут выбраться из пещеры не раньше 21:00 по местному времени из-за протяженности подземелья. По оценкам спасателей, весь процесс эвакуации займет от трех до четырех дней.

Власти заявили, что дайверы со всего мира, в основном из Европы, принимают участие в спасении, и два дайвера будут сопровождать каждого мальчика, по мере их постепенного извлечения из пещеры.

Мальчики-подростки и их тренер изучали пещеру 23 июня, когда в результате сильного ливня они оказались заперты в подземелье.


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