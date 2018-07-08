«Не спрашивайте, сколько проигрываем» 8.07.2018, 16:53

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Фото: tut.by

Кто и на чем приезжает в казино на границе с Россией.

Минувшей весной на трассе М1/Е30, рядом с белорусско-российской границей, открылось казино. Днем это здание на увеселительное заведение не похоже — обычный желтый дом-коробочка, зато вечером и ночью стены подсвечиваются тысячами разноцветных лампочек — так зазывают посетителей. Парковка возле игрового дома заполняется автомобилями клиентов. Кто и на чем приезжает сюда, заинтересовался tut.by и в один из вечеров подежурил возле заведения.

Визит журналистов в казино выпал именно на те дни, когда всю страну накрыли унылые дожди, но посетителей от этого меньше не стало. Около 20.00 половина парковки (а это не менее 50 машин) перед зданием была занята машинами гостей заведения. К 22.00 на стоянке было уже не меньше сотни машин. Большинство авто — с российскими номерами. Здесь были как дорогие премиум-авто, так и народные машины — от семерки «жигулей» и «Волги» до сильно подержанных седанов и микроавтобусов. Присутствие простеньких машин вызывает у нас недоумение: что владельцам недорогих авто и наверняка с небольшим доходом делать в казино?

Фото: tut.by

— А что вас удивляет? Люди хотят отдохнуть, а здесь такая возможность! Необязательно же оставлять тысячи долларов — можно делать маленькие ставки, — говорит один из завсегдатаев заведения, россиянин Илья, который приехал в казино из Смоленска на трансфере. — Народ сюда приезжает на разных авто. Как-то мужчина приезжал на старом «Москвиче». Ставил его подальше, за казино, — наверное, стеснялся. Машина заводилась плохо, он с ней мучился. А недавно я его видел в нашем трансфере, наверное, его «Москвич» совсем сломался.

Оказалось, что на бесплатном трансфере в казино можно добраться из Смоленска — такую услугу игорное заведение оказывает своим клиентам. Каждый раз автобус привозит в заведение по 20−25 смолян.

Фото: tut.by

Парень рассказал, что его знакомые частенько приезжают в казино на границе, при этом они совсем не богатые люди — имеют средний доход.

— Менеджер по продажам, торговый представитель, страховой агент, — перечисляет Илья профессии своих знакомых, которые периодически приезжают в казино. — У кого-то есть свои машины, но зачем их гонять, если есть трансфер бесплатный? За рулем приедешь — так и не выпить даже…

Еще от одного посетителя узнаём, что в это казино играть приезжают не все гости — кто-то бывает исключительно в дни, когда в заведении выступают приглашенные звезды.

— Бесплатный вход на концерт — халява. Сегодня будет петь Юлия Коган — это бывшая солистка группы «Ленинград». Знаете? Ну она еще песни с матом поет. Рыжая, красивая…

Фото: tut.by

Под навесом напротив входа рядком припарковались семь дорогих мотоциклов Harley-Davidson с российскими номерами.

— Нет, что вы, играть мы не будем. Концерт Юлии Коган? А кто это? Ничего об этом не знаем, — говорит один из байкеров Ренат.

Оказалось, что это уфимские мотоциклисты, которые ехали в Прагу на празднование 115-летнего юбилея бренда Harley-Davidson и концерт The Rolling Stones.

— Мы в Беларуси вообще впервые. Сначала хотели доехать до Минска, но очень промокли и устали, поэтому решили остановиться в гостинице при казино, есть хотелось. Цены тут обычные, не знаю, но дорого вроде бы не показалось.

Фото: tut.by

Кстати, все 42 номера в гостинице казино в тот день были заняты. При этом стоимость стандартного двухместного номера составляет 165 рублей. Для сравнения, в соседней Орше аренда однокомнатной квартиры обходится от 32 до 40 рублей.

— Нормально здесь все, нам нравится, недорого, — кратко бросили корреспонденту мужчины, припарковавшие Lexus с номерами Московской области прямо возле входа в казино. А вот поговорить с журналистом они отказались: — Это что ж, про нас вся Москва и Беларусь будут знать? Нет, нам нельзя светиться.

— Пожалуйста, не фотографируйте нас, и машину не показывайте, даже с закрытым номером, — просит еще один автомобилист, приехавший на внедорожнике Mercedes, и скрывается со своей спутницей за дверями казино.

— Удалите скорей фотографию, не надо. Зачем это? — буквально убегает от журналиста молодой мужчина, припарковавший свой Porsche Cayenne на месте для инвалидов, и при этом отмахивается: — Ай, здесь никаких инвалидов нет никогда.

— Про нас ничего не пишите, а то вас потом найдут… — прозвучало как угроза от водителя Infiniti из Москвы.

Пара, приехавшая на Toyota Camry с водителем, также вообще не пожелала общаться и быстро заскочила в здание. Впрочем, такая ситуация была со всеми людьми, которые приезжали на дорогих иномарках.

Фото: tut.by

Сотрудники казино немногословности своих посетителей не удивляются и говорят, что большинство людей, которые приезжают поиграть, «действительно не хотят светиться». Другое дело — тусовщики, которых в заведении больше привлекают концерты с участием известных личностей. Таких, кстати, мы встретили незадолго до начала концерта — были они из Орши.

— Спешим мы, спешим. Там же фуршет бесплатный, надо идти, пока все не съели, — смеются парни, которые вчетвером приехали на Ford из Орши. — Концерт еще бесплатный послушаем. А играем мы редко, да только на автоматах — денег на это нет.

Потусить и «послушать кого-нибудь из звезд» приехала компания ребят из Смоленска на авто с наклейкой «Боевая машина десанта БМД-4».

— Да мы здесь практически работаем уже, так часто бываем! — смеются парни. — В Беларусь дальше этого казино мы и не ездили. В Смоленске ведь поиграть нельзя — запрещено. Только вы не спрашивайте, сколько мы здесь денег оставляем, — не скажем, секрет. А кто сегодня петь будет? Коган? Кто это — баба или мужик?..

Фото: tut.by

Еще один житель Орши, который приехал на микроавтобусе VW, представляться отказался, но зато рассказал, что в казино он приезжает с момента его открытия — «потому что размах нравится».

— В Орше, конечно, есть пару игорных заведений, но все это не то. А денег у нас хватает. Вы разве не знаете, что наш город — один из богатейших в Беларуси?

Игорь и Сергей приехали в казино из Могилева. Говорят, что заведений такого уровня у них в городе нет, поэтому уже третий раз за последний месяц выходные они проводят именно здесь.

— Приезжали с женами все время, но сегодня они не смогли, но нас отпустили. Будем здесь всю ночь, утром вернемся домой. Концерт послушаем, повеселимся.

Фото: tut.by

На вопрос, хватает ли им средств, чтобы проводить время в этом заведении, ребята отвечают по-философски: «Было бы желание…»

— Понимаете, за удовольствие надо платить. Сами мы не бизнесмены, работаем на заводе «Могилевтрансмаш» — работники среднего звена. Но раньше ведь и не так жили…