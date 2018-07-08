Эфиопия и Эритрея провели первые в истории переговоры об окончании конфликта 8.07.2018, 16:48

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Президент Эритреи и эфиопский премьер-министр обсудили окончание пограничного конфликта.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в воскресенье, 8 июля, встретился с президентом Эритреи Исайясом Афеворки. Стороны провели первые в истории переговоры об окончании пограничного конфликта между двумя государствами, длящегося с 1998 года. "Теперь мы можем преодолеть два десятилетия недоверия и двигаться в новом направлении", - написал в Twitter о встрече в столице Эритреи Асмэре глава канцелярии премьера Эфиопии Фитсум Арега, передает DW.

Абий Ахмед, заняв в апреле 2018 года пост главы правительства в Аддис-Абебе, начал проводить курс реформ в стране. В частности, он инициировал мирные переговоры с соседним государством. В июне Эфиопия объявила о намерении завершить пограничный конфликт с Эритреей и безоговорочно принять так называемое "Алжирское соглашение" о прекращении огня.

HE PM Dr Abiy Ahmed has left to Eritrea, Asmara today to further deepen efforts to bring about lasting peace between the people of #Ethiopia & #Eritrea. Our two nations share a history & bond like no other. We can now overcome two decades of mistrust and move in a new direction. — Fitsum Arega (@fitsumaregaa) 8 июля 2018 г.

Документ был подготовлен в 2000 году для окончания двухлетнего конфликта между странами, в ходе которого погибли десятки тысяч человек с каждой стороны. Соглашение относило ряд спорных территорий, в частности город Бадме, к Эритрее. При этом Эфиопия отказывалась вывести из города представителей своей армии. В 2002 году ряд стратегически значимых позиций перешел под контроль Эритреи, однако документ не был принят Аддис-Абебой в полной мере.