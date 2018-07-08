Во Франции приняли закон против фейков и пропаганды 8.07.2018, 17:22

Россияне возмущены.

Французский парламент одобрил закон о борьбе с фейковыми новостями, который позволит судам решать, являются ли достоверными сообщения, опубликованные в период выборов, или они должны быть удалены.

Об этом пишет eurointegration.com со ссылкой на Politico.

Закон позволит кандидатам на выборах подать в суд с целью удаления противоречивых новостных сообщений в период выборов, а также заставит платформы, такие как Facebook и Twitter, раскрыть источник финансирования рекламного контента.

"Я рада, что парламент принял сбалансированный и эффективный текст, который поднимает этот вопрос на значительные масштабы, текст, который станет ценным инструментом для лучшей защиты нашей демократии", - сказала министр культуры Франсуаз Ниссен.

Члены центристской партии "Вперед, республика!" президента Эммануэля Макрона, которые имеют абсолютное большинство в парламенте, поддержали законопроект вместе с большинством депутатов от центристских умеренных демократов.

Напомним, избирательный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистским СМИ Russia Today и Sputnik из-за "методического и систематического распространения лжи".

"Russia Today и Sputnik не вели себя как СМИ, они вели себя как органы влияния и пропаганды, и даже лживой пропаганды", - заявлял Макрон на совместной пресс-конференции с главой РФ Владимиром Путиным.

Как пишет RG.ru, руководитель Sputnik France Наталья Новикова заявила: "Ни у кого нет сомнений, что закон направлен против российских СМИ".