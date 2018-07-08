Датский крест для «Газпрома» 2 Игорь Маскалевич, zn.ua

8.07.2018, 17:43

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Реальными противниками Nord Stream-2 стали Польша и… достаточно неожиданно — Дания.

"Северный поток-2" — идея, близкая к гениальной. Он раскалывает Европу за смешные деньги: несколько миллиардов евро — не та сумма, которая впечатлит экономику любой нормальной страны. Но рассказы о святости общеевропейских интересов и ценностей при столкновении с реальностью сильно поблекли.

Проект однозначно выгоден Германии, которая получает прямую трубу и задешево (десятые доли процента от ее ВВП) становится крупнейшим газовым хабом Европы. Поэтому Берлин мощно и неуклонно продвигает российский проект, заручившись уже и поддержкой союзников. "Северный поток-2" (Nord Stream-2, NS-2) публично поддерживает Австрия, чуть менее открыто — Нидерланды и Бельгия. Позицию дружественного нейтралитета заняли французы и чехи. Все они от российского проекта получают свой кусочек вкусностей…

Позиция противников Nord Stream-2 куда более рыхлая, хотя и не бесхребетная. Мнение Украины известно, как и стран Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии. Но реально основными противниками Nord Stream-2 стали Польша, чьи экономические интересы проект прямо задевает, и… достаточно неожиданно — Дания.

Вообще-то с ее участком трассы были проблемы еще при прокладке первого "Северного потока", попадавшего в спорную "серую" зону, за которую датчане бодались с поляками. Но тогда вопрос быстро утрясли. Как-никак балтийские соседи.

Сейчас же датчане приняли специальный закон, позволяющий блокировать строительство Nord Stream-2 и ему подобные. МИД страны теперь вправе запретить прокладку трубопроводов и силовых кабелей в территориальных водах Дании в случае, если это противоречит внешнеполитическим интересам и соображениям национальной безопасности и обороны страны.

Если раньше датчане медлили с выдачей разрешения для прокладки в своих территориальных водах "Северного потока-2", ссылаясь на сложности процедуры, то теперь прямо говорят о нежелании видеть строительство — до учета интересов Украины. Собственно говоря, давно изготовленные трубы для NS-2 на дно не укладывают именно из-за позиции Копенгагена, упорно не дающего разрешения на прокладку их в своей экономической зоне.

Позиция Дании тем более заслуживает уважения, так как страна проявляет ее в сложный для себя момент. Ее крупнейшее месторождение Тайра (Tyra), дающее до 90% из 4,5 млрд кубометров природного газа, на пару лет выйдет из строя. С конца 2019-го и до лета 2022-го его закроют на полную реконструкцию. Сейчас находящиеся в 230 км от берега буровые платформы, добывающие углеводороды для Дании, в буквальном смысле тонут. Морской грунт, на котором они стоят, опустился за годы добычи газа на пять метров. Остановка добычи означает для Дании необходимость дополнительного импорта 3,5–4 млрд кубометров газа в год.

Дания уже много десятилетий самодостаточна в вопросе обеспечения углеводородами, но сейчас покупает 1,7–1,8 млрд кубометров российского ресурса. А через год ей предстоят дополнительные расходы. И тем не менее Дания проявляет твердость по отношению к строительству Nord Stream-2.

Правда, при этом в Королевстве резонно замечают, что вечно задерживать Nord Stream-2 они не смогут. В крайнем случае, возможно, заблокируют участок в 120 км у острова Борнхольм и потребуют его обойти. Обойти его можно с севера, что не сильно удлинит маршрут российского газопровода (на десяток километров). Хотя и потребует новой трассировки маршрута, обследования дна на предмет наличия снарядов и прочего. Плюс северный обход Борнхольма пройдет через воды с интенсивным судоходством, что очевидно добавит проблем.

Хотя обещанного начала прокладки труб газопровода "Северный поток-2" во втором квартале 2018-го так и не случилось, в Nord Stream AG пока заявили о начале рытья траншей на участке балтийского шельфа Германии. Но… трубоукладчики уже перебрасывают на Балтику. Пообещав, что сами трубы будут укладывать ближе к осени с темпом до 3,0–3,5 км в день. Впрочем, "Газпром" говорил и о более высоких темпах. Технически это вполне реально, примерно с таким темпом уложили трубу "Турецкого потока" на куда большей глубине.

Nord Stream AG предполагает начинать укладку труб на территории других стран, а потом вернуться к Дании. "У нас в наличии пять трубоукладчиков для разных глубин, хотя там везде не очень глубоко. Мы можем изменить схему строительства до разрешения от Дании, а потом закончить эту секцию. Или уйти севернее (острова) Борнхольм в международные воды (шведскую экономическую зону. — И.М.). Сам датский участок займет порядка месяца", — отметили в компании.

Опыт корректировки проектов уже имеется. Десять лет назад при трассировке Nord Stream-1 шведы зарубили попытку "Газпрома" поставить в середине трассы (у шведского острова Готланд) сервисную платформу. Стокгольм почему-то не вдохновила идея появления возле свой территории постоянной площадки со спецоборудованием, включая радиоэлектронное. Может, сказались воспоминания о застрявшей у их берега подводной лодке Балтийского флота?..

В итоге пришлось обойтись без платформы. Зато сейчас в Стокгольме без особого шума разрешили прохождение новой трубы. Так же, к слову, поступили и финны.

Забавно, но для придания видимости объективности Россия выдала разрешение на NS-2 самой последней, поколебавшись "для публики".

Между прочим, попытка немецких экологов затянуть строительство NS-2 была резко пресечена Берлином как противоречащая общественным интересам.

Пиарщики россиян ненавязчиво напоминают немцам, что обход "неправильных" стран — дело, в общем-то, не новое, и появление экспортных труб вне Украины является результатом предыдущего "обхода". В 60-е годы прошлого века ФРГ хотела получать газ с востока (из СССР). Но так, чтобы он не проходил через территорию коммунистической Восточной Германии (ГДР). В итоге сошлись на том, что маршрут проложат через тогдашнюю Чехословакию.

Кстати говоря, осенью этого года будет 45-летие начала этих поставок. Честное слово, "Нафтогазу Украины" неплохо бы напомнить, что мы все эти годы обеспечиваем безаварийную работу этой газотранспортной системы, по которой уже прокачано более 1,2 трлн кубометров газа. Не говоря уж о том, что первые годы на Запад поступал газ именно из украинских месторождений. Можно хотя бы шарики с газом запустить в честь такого юбилея.

Вообще наш пиар в Европе производит грустное впечатление. Недавно "Нафтогаз Украины" провел конкурс на медийное сопровождение противодействия Nord Stream-2 с бюджетом более 1 млн долл. Изучение техзадания оставило смешанное чувство… на уровне: вы, это, проведите там что-то вроде брифингов, посчитайте по головам и отпишитесь.

Эффект от таких мероприятий не сильно отличается от нулевого. Недавно НАК провела пафосную конференцию в Европе. Коболев и Витренко блистали хорошим английским и шутками… На выходе — по 300 просмотров на YouTube (в целевой группе с 15 тыс. подписчиков). Это включая просмотры украинских и российских журналистов, газпромовских и прочих аналитиков. Лучше бы они частушку дуэтом спели — просмотров было бы больше…

Поддержать датчан приезжал и Владимир Гройсман, который провел совместную встречу с датским премьером Ларсом Лекке Расмуссеном.

Наши вполне справедливо (хотя и заезжено) обозвали Nord Stream-2 гибридным оружием, а Расмуссен предложил вынести обсуждение его строительства на общеевропейский уровень, проанализировав роль Украины как транзитера газа и риски изменения статуса нашей ГТС.

Все верно. Но вообще-то нашим "високопосадовцямь" стоит согласовывать позиции. Месяц назад президент Порошенко в который раз заявил, что "Северный поток-2" — абсолютно "политикантский проект", направленный против нашей страны и пытающийся забрать из Украины почти 3 млрд долл., что чистая правда.

А вот что NS-2 "не имеет никакой экономической составляющей" — верно, пожалуй, для России на этом этапе. И совершено не верно для Германии, которой этот проект, безусловно, выгоден.

Пример, что эти деньги эквивалентны сумме, которая "тратится на всю оборону Украины", это вообще маленький подарок пиарщикам "Газпрома". Они и без этого рассказывают, что на транзитные деньги финансируется война в Донбассе. Вот не будет их у "кровавой хунты", и сразу наступят мир, благолепие и прочий номерной Минск.

Рассказывая о войне в стране, руководство летом рассекает по иностранным курортам. А полученную тайком премию за незаконченный суд немедленно конвертируют в инвалюту и со свистом выводят из горячо любимой Родины… В той же Германии (да и в Дании) такое поймут далеко не все. Канцлер Меркель из явно популистских соображений четыре срока подряд живет все в той же гэдээровской квартире. Нищебродка (с). Но немцы и поэтому ей доверяют…

Тезис, что все остановят США, далеко не бесспорен. Штаты не смогли остановить проекты прокладки труб из Украины в Германию в разгар холодной войны. Да и вообще тезис, что сейчас кто-то что-то решит за вас, вызывает отторжение даже в нищей и управляемой Украине, что уж говорить о богатой стране/странах.

По существу у нас обозначились две позиции. Оптимистичная — президента: придет дядя Сэм и всех построит. И более осторожная — Кабмина, предполагающая создание режима функционирования новой трубы на условиях Третьего энергопакета с допуском к ГТС конкурентов "Газпрома" —"Роснефти" и "Новатэк". Это нарушает российскую позицию единого экспортного канала и вообще гарантирует неполную загрузку трубы на долгие годы. Кстати, к этому варианту сейчас дрейфуют и Дания, и Польша плюс, с теми или иными оговорками, почти до двух десятков стран.

Кто прав, трудно сказать. Второй вариант сложнее, требует консенсуса, которого не видно. Поздновато, эту бы идею да годика на два-три раньше. Так что роль США реально крайне важна. Но пока, несмотря на осуждение проекта, в Вашингтоне на его радикальное блокирование не идут. Отношения с ключевыми союзниками и так очень напряженные, в чем Nord Stream-2 сыграл не последнюю роль.

Интерес США — и в экспорте в Европу своего сжиженного газа. По разным оценкам, в ближайшие лет семь-восемь речь может пойти о ежегодном экспорте 15–20 млрд кубометров (в прошлом году всего 2,5 млрд). Что, в общем-то, немного.

Между прочим немцы, при всей своей уже нескрываемой поддержке Nord Stream-2, тихонько, а пошли на уступку, срочно запланировав у себя терминал для приема сжиженного газа (в том числе американского) на побережье Северного моря. Американский газ дороже российского, но для диверсификации и как фактор давления на "Газпром" вполне годится.

Классический пример. Появление плавучего регазификационного терминала в Литве немедленно побудило "Газпром" к ценовым скидкам для Вильнюса.

Естественным союзником для нас является и Варшава. Причем не из-за великой любви к нам, а потому что NS-2 прямо бьет по польским проектам. Наши соседи сейчас реализуют проекты поставки сжиженного газа из США и Катара в районе Щецина и достаточно амбициозный проект строительства "Балтийской трубы" (Baltic Pipe) через ту же Данию к месторождениям норвежского сектора Северного моря.

Цель — успеть создать систему альтернативных поставок до октября 2022 г., когда у Варшавы заканчивается так называемый Ямальский контракт 1996 г. с "Газпромом". Согласно этому контракту Польша обязана ежегодно покупать не менее 8,7 млрд кубометров российского газа (в 2017 г. — 10,5 млрд). Продлевать его поляки не намерены. Более того, судятся с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже за пересмотр цен предыдущих поставок. Польша в прошлые годы явно переплачивала за газ по сравнению с ФРГ.

"Газпром", кстати, тоже обещает расторгнуть контракт с поляками досрочно. Дежавю… Надо будет посмотреть, какую там себе руководство "отожмет" премию.

Если без иронии, то планы Варшавы по диверсификации носят красивое название "Северные ворота", которые по идее должны обеспечить транспортировку до 15–16 млрд кубометров газа (в том числе 10 млрд по Baltic Pipe). С учетом собственной добычи на уровне 4 млрд кубометров природного газа в год это с запасом перекрывает местные потребности. Заодно предполагается и строительство новых крупных ПХГ (предложение использовать украинские "подземки" вежливо проигнорировано).

Но полностью прекращать покупку российского газа поляки не собираются, скорее, добьются приличных скидок. В общем, цель — создать еще один хаб. С возможностью продажи газа Странам Балтии, чехам, словакам, венграм, немцам и... нам, естественно.

Сказать, что наши интересы тут совпадают полностью, — преувеличение (например, снижение закупки российского газа освободит дополнительные мощности по его прокачке в Германию по газопроводу Ямал—Западная Европа, идущему через Польшу в ФРГ). Но это точно меньшее зло, чем Nord Stream-2, да и резервный канал поставок. Так что дружба с Варшавой в данном вопросе имеет хорошие шансы.

Между прочим, Baltic Pipe дает четкое понимание, что такое общеевропейские ценности в реальном виде. За последние 20 лет это уже третья попытка реализации этого проекта. Он менял мощность, направления, но конечный участок всегда проходил в районе все того же датского Борнхольм. В этом районе уже лет сорок не могут поделить 3600 кв. км морского дна (поляки хотят оттянуть у датчан кусок побольше). Поэтому раньше варианты "Балтийской трубы" шли через экономическую зону Германии, что было и короче на полсотни километров.

Но с началом "диалога" Варшавы и Берлина за Nord Stream маршрут "чисто случайно" сместился из германской зоны в шведскую. А в территориальном споре с Данией произошли заметные подвижки. И теперь как один из плюсов новой трассы отмечается, что возможное пересечение с Nord Stream-2 в новом варианте произойдет не в немецких, а в шведских водах.

Это маленький нюанс характеристики общеевропейских ценностей, "вид вблизи".

Впрочем, успеют ли с Baltic Pipe, еще не все ясно (хотя этот маршрут недлинный, в пять раз короче Nord Stream — 280 км). Как быстро найдут страны 2 млрд долл. на его строительство до 2020 г., не совсем понятно. Хотя там с обеих сторон госкомпании (у датчан она вообще на все 100% государственная).

Европейский Союз от серьезного финансирования проекта устранился, выделив вполне символическую сумму на уровне пары процентов. Так что поляки рассматривают (в том числе как страховочный) вариант строительства еще одного терминала по приему сжиженного газа в районе Гданьска. В конце июня подписаны и два соглашения о поставке с 2023–2024 гг. американского газа (причем с еще не построенных терминалов США).

В целом завидно — люди работают. У нас же больше болтают. А тем временем произошел откат назад. После Стокгольма "Нафтогазу" резко стал не нужен анбандлинг, точнее, он не нужен до истечения контракта, а так мы безусловно "за европейские нормы вообще и Третий энергопакет, в частности". Но… потом. Ой, чуть не забыл, все это, естественно, "с соблюдением лучших мировых практик".

В июле разгорается шоу с внедрением балансировки газа, к которому снова не готовы, и это надо перенести. "Укртрансгаз" к балансировке, похоже, будут гнать пинками, сам он будет отбиваться до последнего (и не только в этом году).

Европейцы, наблюдая за этим цирком, лишний раз убеждаются в нашей "стабильности и предсказуемости" и еще больше восторгаются "нестримним рухом 144 реформ".

Тем временем россияне в первом полугодии увеличили транзит газа в Европу на 5,7%, до 101,2 млрд кубометров, одновременно сократив транзит через Украину на 7%, до 42,9 млрд. Иными словами, через украинскую ГТС прошло 43% транзитного газа (это много), но больше половины — уже мимо… А через год заработает "Турецкий поток" (минус 15 млрд кубометров в год из транзита по украинской ГТС).

17 июля ЕС, Украина и РФ планируют обсудить в Берлине сценарии будущего транзита газа при участии Еврокомиссии (это будет уже после встречи Путина и Трампа и встречи в верхах стран НАТО). Ожидается, что стороны поговорят об установлении сроков нового соглашения и основных параметров транзита — минимального годового объема, уровня тарифа и возможных гарантий. Конкретные детали должны согласовать между собой непосредственно "Нафтогаз Украины" и "Газпром".

Еврокомиссия занимает позицию: "Украина должна оставаться важной транзитной страной после завершения 1 января 2020 г. контракта с "Газпромом". Важная — это сколько? А то в Москве на всех углах обещает срезать до 15 млрд кубометров в год транзит газа через ГТС Украины, по факту рассчитывая оставить в лучшем случае 26–30 млрд. Последняя цифра позволит той же Германии радостно заявить: вот видите, мы заставили россиян удвоить объем прокачиваемого газа. Это победа, и вообще мы лапочки.

Между тем, по расчетам Минэнергоугольпрома Украины, при уровне транзита ниже 40 млрд кубометров газотранспортная система Украины уже не самоокупаема. Так что вопросов много.

Есть они и к НАКу. Компания триумфально завалила все планы не только модернизации ГТС, но и банальных ее ремонтов в 2015–2017 гг. И продолжает эту славную традицию в текущем году.

Может, не стоит подтверждать тезис "Газпрома", что мы уже мысленно списали ГТС? В ней полно участков, которые реально надо модернизировать. И да, надо четко обеспечить возможность подачи газа с запада. И готовиться в том числе к режиму работы при "нулевом" транзите.

Польша (как и другие страны ЕС) вполне строит инфраструктуру для таких сценариев. Мы потеряли уже три года. Потеряем еще два? Вообще вопрос о ГТС надо поднимать на уровень парламента и СНБО Украины.

Я в курсе средней компетентности парламентариев и знаю, что скоро выборы, и сколько будет популизма. Но вопрос слишком важен, чтобы оставлять его одному "Нафтогазу". Что он может делать, за три года уже показал (много хорошего, но в работе с "железками" новая команда точно не сильна).

Времени очень мало, и терять его не стоит при любом сценарии. Вопрос стоит вполне по-датски: "Быть или не быть"? А бить — так уже бьют.

Игорь Маскалевич, zn.ua