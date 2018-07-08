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Политолог Каспрук: У Путина, как и у всех диктаторов, имеется идея-фикс

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  • 8.07.2018, 18:02
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Виктор Каспрук

Президент РФ «ухватился за военную тему, как за соломинку».

Президент РФ Владимир Путин хочет "большой войны" против Украины. Такое мнение политолог Виктор Каспрук выразил в колонке для "Радіо Свободи".

"Путин готовится к большой войне. И хотя он выжидает, пока истощится Украина, это будет продолжаться только до поры до времени. Москва видела и видит Украину исключительно как свою неотъемлемую территорию, колонию, которая взбунтовалась и которую нужно любыми средствами вернуть в имперское лоно", – написал он.

По словам политолога, Кремль пытается с помощью пропаганды вызвать у украинцев "гибридный страх".

"У Путина, как и у всех диктаторов, имеется идея-фикс. Это "мания победы". Он ухватился за военную тему, как за соломинку, и готов раздувать ее до бесконечности. Но желающих в России повоевать в Украине или в Сирии становится все меньше. Ведь они готовы больше воевать "совместно с телевизором", – считает Каспрук.

Он отметил, что большинство россиян нельзя при этом отнести к неадекватным личностям.

"Они привыкли к расслабленному образу жизни. И солидаризируясь с телевизионным изображением Путина, одновременно не готовы отказываться от айфонов, суши-баров, отдыха за рубежом и других достижений, которые вошли в их жизнь во времена газонефтяного благоденствия", – написал политолог.


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