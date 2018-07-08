Белорусская власть недовольна жалобами могилевчан в КПЧ ООН 1 8.07.2018, 18:12

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Чиновники обеспокоены гражданской активностью жителей Могилева.

Директор Отдела по договорам Управления Верховного комиссара по правам человека ООН Ибрагим Салама направил могилевскому правозащитнику Борису Бухелю ответное сообщение белорусских властей по кейсам Алены Кисель и Александра Каранкевича, передает mspring.online.

И Кисель, и Каранкевич стали жертвами политических репрессий в марте 2017 года после участия в акциях протеста. Студентку Елену Кисель суд Ленинского района оштрафовал на 345 рублей за участие в могилевском «Марше нетунядцев» 15 марта. Кроме этого, девушку отчислили из вуза за три месяца до госэкзаменов. Александр Каранкевич получил такой же штраф после задержания на праздновании Дня Воли в Минске 25 марта.

Правозащитник Борис Бухель помог им и ещё четырем жертвам политических репрессий подготовить жалобы в Комитет по правам человека ООН в декабре 2017 года. В своих обращениях могилевчане заявили о нарушении их права на свободу мирных собраний, которое гарантируют Конституция РБ и Международный пакт о гражданских и политических правах.

Белорусские власти не стали оправдываться за свои решения по факту. В коротких сообщениях для КПЧ ООН они заявили, что могилевчане использовали не все механизмы для защиты своих прав на национальном уровне:

«Следует отметить, что Кисель Е.П. могла подать жалобу на постановление председателю Могилевского областного суда, а также председателю Верховного суда Республики Беларусь, что ею сделано не было. В органы прокуратуры Кисель Е.П. с жалобами на судебные постановления также не обращалась, в связи с чем их законность не проверялась и не исследовалась», — отметил в письме представитель постоянной миссии Республики Беларусь при офисе ООН в Женеве.

Идентичное замечание переслали и Александру Коронкевичу.

По мнению белорусских дипломатов, обе жалобы могилевчан нужно признать неприемлемыми. В своих замечаниях они обвинили Елену Кисель и Бориса Бухеля (как представителя Коронкевича) в том, что они злоупотребили правом на обращение в КПЧ ООН.

Правозащитник утверждает, что это обычная практика: поскольку белорусские власти действительно явно нарушают базовые права человека, у них нет другого выхода, кроме как требовать отмены рассмотрения жалоб по формальным основаниям. Несмотря на это, Борис Бухель уверен, что Комитет по правам человека ООН станет на сторону Кисель, Каранкевича и других обратившихся:

— В деле № 1750/2008 Судаленко против Беларуси и в деле № 1784/2008 Шумилин против Беларуси Комитет по правам человека указал, что пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу, в рамках надзорной процедуры не составляет средство правовой защиты, — рассказал правозащитник.