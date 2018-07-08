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Названы самые продаваемые смартфоны

  • 8.07.2018, 18:21
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Apple вернулась на первое место по продажам смартфонов благодаря активной рекламной кампании.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков Counterpoint, передает dailycomm.ru.

Ими было подсчитано, что в мае 2018 года на Apple iPhone 8 пришлось около 2,4% продаж смартфонов в мире. Такой же долевой показатель в активе Samsung Galaxy S9 Plus, однако модель от южнокорейского гиганта немного уступила по объему реализации.

В тройку лидеров вошел Apple iPhone X с результатом в 2,3%. Топ-5 также включает модели Xiaomi Redmi 5A (2,2%) и Apple iPhone 8 Plus (2,1%). Следом в списке самых популярных смартфонов по итогам последнего весеннего месяца 2018 года расположились Samsung Galaxy S9 (2,1%), Huawei P20 Lite (1,4%), Vivo X21 (1,4%), Xiaomi Redmi 5 Plus/Note 5 (1,3%) и Oppo A83 (1,2%).

В исследовании говорится, что iPhone 8 стал наиболее востребованным смартфоном в мире за счет рекламы, запущенной к чемпионату мира по футболу в России. Она вызвала интерес к iPhone 8 в Европе и на некоторых других рынках. Кроме того, спрос на устройство был стабильным в США.

Samsung Galaxy S9 Plus занимал первое место по продажам в апреле 2018 года. В мае эта модель опустилась на вторую позицию из-за небольшого ослабления позиций в Европе.

Xiaomi набирает обороты на китайском и индийском рынках. У компании хорошо продаются телефоны серий Xiaomi 5A и Xiaomi 5 Plus, а также недорогие аппараты. Новая модель Xiaomi 8 должна стать бестселлером в ближайшие месяцы.

Изначально Xiaomi делала ставку только на интернет-розницу, а теперь активно расширяет и офлайн-канал, запуская все больше магазинов. Например, в Индии на физические магазины в мае 2018 года пришлось 35% продаж смартфонов Xiaomi, что на 5 процентных пунктов больше, чем месяцем ранее.

По словам экспертов, если брать в рассмотрению всю серию Huawei P20, то на нее пришлось 2,6% майских продаж смартфонов в мире. Однако только одна модель из этой серии попала в десятку лучших — P20 Lite.

Vivo X21 демонстрирует высокую динамику продаж благодаря сканеру отпечатков пальцев, встроенному прямо в дисплей. На этой функции, а также на привлекательном дизайне производитель строит свою рекламную кампанию.

Непрерывные промо-акции и снижение цен помогли Oppo A83 сохранить высокие продажи. Модели Oppo R15 и R15 Dream Mirror Edition также пользовались спросом на домашнем для производителя рынке — китайском.


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