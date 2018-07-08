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Анджей Дуда: Мы должны строить дружбу между Польшей и Украиной

  • 8.07.2018, 18:38
Фото: PAP

В Луцке прошли мероприятия, посвященные 75-й годовщине Волынской трагедии и памяти ее польских жертв.

С участием президента Польши Анджея Дуды в Кафедральном соборе Святых Апостолов Петра и Павла в Луцке состоялась заупокойная месса, которую служил митрополит Львовский, архиепископ Мечислав Мокшицкий, передает «Радио Польша».

На проповеди архиепископ Мокшицкий сказал, что польские жертвы Волынской трагедии хранили веру и держались до конца, несмотря на огромные страдания:

«Пусть их души покоятся с миром, потому что мы о них помним, поверяя Богу уже в очередной, уже 75-й раз, всех жертв безумной идеологии, повторяя за святым Иоанном Павлом II, слова, сказанные им во Львове во время паломничества в Украину: „ Пусть прощение, данное и полученное, разольется как добродетельный бальзам в каждом сердце. И пусть очищение исторической памяти поможет ставить выше то, что объединяет, чем то, что делит”».

Программа памятных мероприятий включала также посещение президентом Польши поселка Олыки для воздания почестей жертвам польско-украинского конфликта периода Второй мировой войны и возложения венков к месту братской могилы убитых поляков. Это территория уже не существующих в настоящее время польских деревень.

Анджей Дуда на памятных мероприятиях призывал к дружбе между Польшей и Украиной.

«Мы должны выстраивать дружеские отношения между Польшей и Украиной. Сегодня у нас есть общие опасения, общие заботы и общие мысли о безопасности», - сказал президент Польши Анджей Дуда во время памятных мероприятий на кладбище в Олыке, посвященных 75-й годовщине Волынской трагедии.

Польский президент подчеркнул, что Волынская трагедия – это страшная страница в истории польского и украинского народов, наполненная страданием и взаимными обидами. При этом Анджей Дуда подчеркнул, что он прибыл в Олыку, прежде всего, чтобы помолиться за жертв Волыни. По словам главы польского государства, фундаментом отношений между Польшей и Украиной должна быть правда. «Не может быть и речи о мести. Конечно, осталась боль. Но я верю, что наступит время, когда заживут страшные раны, которые кровоточат в сердцах по одной и по другой стороне», - сказал Анджей Дуда.

Дуда отметил, что Польша старается поддерживать Украину в ее стремлении в Европейский союз и борьбе за целостность границ.

По словам польского президента, сегодня множество граждан Украины приезжает в Польшу, и что поляки этому рады. Обращаясь к украинцам, Анджей Дуда сказал: «Мы приветствуем вас с распростертыми объятиями. Приезжайте к нам как туристы, а для тех, кто хочет в Польше работать, место тоже найдется. Я верю, что мы вместе построим успешное будущее наших народов».


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