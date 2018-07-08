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Фотофакт: Белорусские рыбаки показали, какой улов им попадался

  • 8.07.2018, 19:07
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Рыбаки рассказали про свои достижения в рыбалке.

Рыбаки любят рассказывать истории про свой улов. Фраза «вот тако-о-о-о-ой была рыба» часто рождает недоверие или смех со стороны слушателей. Фотокорреспондент tut.by Вадим Замировский погулял по городским островкам спокойствия и тишины, чтобы найти рыбаков, которые расскажут про свои достижения в рыбалке, а заодно и покажут, как выглядел их лучший улов.

Фото: tut.by

Виктор рыбачит на Цнянском водохранилище с 1986 года. «Меня тут все рыбаки зовут Витя-учитель, потому что я работал преподавателем. Здесь много рыбаков, поэтому я специально оборудовал для себя место: приносил мешочками песок и насыпал себе дамбу, чтобы приехать и свободно посидеть. Здесь однажды поймал (вот такого) леща, на 3 кг 100 г».

Фото: tut.by

Анатолий начал рыбачить недавно, но уже есть что вспомнить: «Года три назад поймал здесь, в прудике в парке Горького, (вот такого) карпа на кило сто».

Фото: tut.by

Андрей рыбак с детства. «Рыбачу на Цнянке, потому что живу рядом. Вообще, чаще рыбачу на Минском море или Вилейке. В тех местах самый крупный улов — это лещ килограмма на полтора».

Фото: tut.by

Геннадий — рыбак с детства. В выходные дни рыбачит неподалеку от дома на Свислочи, в районе Серебрянки. Около 5 лет назад поймал (вот такого) сазана на 2 килограмма.

Фото: tut.by

Ирина продает мороженое на набережной в парке Победы, а за киоском муж Виктор следит за удочками. В свободную минуту Ирина выходит к мужу перевязать снасти и рассказать о своем улове: «Я рыбачу уже лет 25 — муж научил. Обычно мы в Дроздах, как-то раз поймали за ночь 22 килограмма рыбы, в основном лещей. Вот такие они были примерно».

Фото: tut.by

Сергей пристрастился к рыбалке еще в детстве, когда жил в Карелии. Теперь его любимое место для рыбалки — остров Комсомольцев на Свислочи. Две недели назад Сергей поймал на этом месте (вот такого) окуня на 400 граммов.

Фото: tut.by

Сергей раньше бегал вдоль набережной по утрам и наблюдал за рыбаками. Как-то не выдержал — подошел к рыбакам, познакомился. Они научили, как крючки вязать, как поводки делать.

«Меня настолько это увлекло, что рыбалка для меня стала как сказка, — рассказывает Сергей. — На вот этом месте я стою уже четвертый год и хорошо знаю повадки рыбы. Тут летом у рыбы есть „обеденный перерыв“. Я точно знаю, что с двух до трех она тут не ловится, поэтому сейчас отдыхаю, а в три часа снова прикормлю — и будет клев.

Здесь, возле Дворца спорта, поймал (вот такого) леща на 3 килограмма 250 граммов».

Фото: tut.by

Петр в молодости работал промысловым рыбаком на судне, исходил всю Атлантику. В свободное время ловил рыбу просто для удовольствия на удочку прямо с корабля. В тропических водах попадались и тунец, и акулы, и даже ядовитые рыбы. «Но самый большой улов был в нескольких километрах от Нью-Йорка. Наше судно стояло там на рейде, и свободного времени было много. Тогда я за четыре часа натягал полную двухсотлитровую бочку рыбы», — вспоминает рыбак.


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