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Боровой: На территории России могут появиться несколько других государств

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  • 8.07.2018, 19:12
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Константин Боровой
Фото: RFL

РФ пытается удержать территории бывших колоний, не особенно заботясь о населяющих их жителях.

Россия своим вторжением превратила Абхазию в "почти безжизненную пустыню" и теперь пытается сделать то же самое с украинским Крымом. Такое мнение выразил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой в видеоблоге в Facebook, передает gordonua.com.

"Империя пытается сохранить территорию колоний, не особенно заботясь о тех, кто там живет. Ну вот там почти пустыня. Новый эксперимент, который начала Россия, это эксперимент с Крымом. Как быстро Крым превратится в такую же пустыню, как Абхазия? Я думаю, что если Россия не уйдет оттуда, то довольно быстро", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, у Российской империи нет будущего, а на территории РФ могут появиться несколько других государств.

"Может быть, это не будет называться "Россия" или "Российская Федерация". Все зависит от граждан. Захотят ли они выживать в этой форме, в форме империи, что невозможно. Или захотят создавать демократические государства. Разные, многие, конкурирующие друг с другом. Конфликтующие, возможно", – рассказал он.


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