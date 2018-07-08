«Депутат»: Если сейчас в лагерях педагоги могли работать полдня, то смогут - полный 8.07.2018, 19:20

Какие новшества в Трудовой кодекс введут для женщин и педагогов.

В Беларуси намерены переписать Трудовой кодекс. При этом некоторые изменения касаются педагогических работников и родителей, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет.

Об этом в эфире программы «Актуальный микрофон» Первого национального канала Белорусского радио сообщила заместитель председателя парламентской комиссии по труду и социальным вопросам Людмила Кананович, сообщает tut.by.

«Депутат» отметила, что сегодня педагогов зачастую направляют в оздоровительные лагеря, привлекают к работе в различных комиссиях — экзаменационных, жюри, где «необходимы присутствие и компетентность педагогических работников».

— Педагоги в свое и рабочее время, если их привлекают к проведению каких-то мероприятий и к участию в различных комиссиях, могут работать и за это получать определенную заработную плату. Если сейчас в лагерях они могли работать полдня, то с принятием изменений в Трудовой кодекс смогут работать полный рабочий день.

По словам Кананович, некоторые изменения в Трудовой кодекс регулируют трудовые отношения с женщинами.

Так, женщины, имеющие детей в возрасте до четырнадцати лет (детей-инвалидов — до восемнадцати лет), могут привлекаться к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и праздничные дни, работе в ночное время, выходные дни и направляться в служебную командировку. Но сделать это можно будет только с их письменного согласия. «Инициатива введения этих изменений исходила от женщин», — уточнила «депутат».

При этом по-прежнему будет запрещено привлекать к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и праздничные дни, работе в ночное время, выходные дни и направлять в служебную командировку беременных женщин.

Кананович также отметила, что в Трудовом кодексе «появится возможность предоставлять трудовой отпуск до истечения 6 месяцев работы матери, мачехе, воспитывающей двоих и более детей в возрасте до 14 лет и (или) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет».

Еще одно предлагаемое изменение касается одиноких родителей. Сейчас в ТК прописаны только «льготы» для одиноких матерей — запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.

Эту категорию льготников, которые воспитывают ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида — до восемнадцати лет), предлагается расширить. В нее планируется включить мать, отца, усыновителей и удочерителей, а также тех, чей супруг или супруга лишился родительских прав, были признаны недееспособными, признаны безвестно отсутствующими, объявлены умершими.

— На одиноких родителей будут распространяться гарантии по защите от увольнения, — уточняют в Минтруда.

Кроме того, работающие пенсионеры, которые потребовали расторжения трудового договора по причине виновных действий нанимателя, смогут претендовать на получение компенсации в размере трехмесячной заработной платы.

— Сейчас работающий пенсионер не может воспользоваться такими гарантиями, а с введением изменений — сможет. Они будут защищены, — пояснила председатель парламентской комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.