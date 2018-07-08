Источник «Новичка» в Эймсбери могут искать от нескольких недель до нескольких месяцев 8.07.2018, 20:06

В связи с этим расследование инцидента может растянуться на значительный период времени.

Поиск емкости, в которой в Эймсбери, Великобритания, был доставлен нервно-паралитический агент "Новичок", может занять много времени. Об этом заявляет полиция Великобритании, передает 112.ua со ссылкой на Associated Press.

Предположительно поиски сосуда могут занять от нескольких недель до нескольких месяцев, сообщают следователи. Это связано с тем, что не существует простого и быстрого способа использовать современные технологии для определения места нахождения вещества. В связи с этим может затянуться и время расследования нового инцидента - отравления двух британских граждан.

Напоминаем, 4 июля появились данные о том, что неподалеку от Солсбери госпитализировали 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. При госпитализации врачи предположили передозировку наркотическими веществами, однако экспертиза обнаружила следы агента "Новичок". На данный момент пострадавшие в критическом состоянии.