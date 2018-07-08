Кого белорусы готовы поддержать рублем? 8.07.2018, 20:18

Самая быстрая краудфандинговая кампания – деньги на доску к 100-летию БНР.

За последние несколько лет в Беларуси стали очень популярными краудфандинговые платформы. Белорусы активно собирают деньги на реализацию многих проектов. Но на что люди охотнее всего жертвуют?

«Белсат» просмотрел список действующих проектов на двух самых популярных краудфандинговых площадках и вспомнили самые успешные кампании по сбору денег.

Помощь людям

Белорусы очень охотно помогают друг другу.

В конце прошлого года наши журналисты рассказали историю Елены Куколь, которая воспитывает сына-инвалида. Местные чиновники угрожали забрать сына, если она не отремонтирует дом. Денег на ремонт у госпожи Елены не было и она объявила в сети о продаже почки. Команда программы «Людские дела» объявила сбор средств, неравнодушные люди перечислили деньги.

«Честно говоря, я была в шоке. Я не думала, что люди захотят мне помочь. Я не узнаю о многих, кто мне помогал, но я никогда не забуду, что они для меня и для моего сына сделали», — сквозь слезы говорила Елена Куколь.

Осенью 2016 года онлайн-журнал «Имена» опубликовал статью о детях из интерната, которым из-за болезни необходимо специальное питание, а в общежитии его нет. За сутки было собрано более $ 15 000, а потом еще столько же.

Один из успешно реализованных проектов — приобретение велосипеда-тандема для людей с нарушениями зрения.

«Совместные поездки на тандеме позволят как незрячим людям, так и людям с нормальным зрением обзавестись новыми знакомствами, найти единомышленников, расширить знания о городе и о мире в целом», – объясняют свои цели создатели кампании.

Почтить память

Одни из самых громких кампаний по сбору средств касались увековечения памяти исторических событий и деятелей.

12 октября прошлого года люди начали собирать деньги на установку первого в Беларуси памятника Тадеушу Костюшко. За месяц собрали необходимую сумму, после было решено немного изменить макет памятника, на что потребовались дополнительные деньги. Но, несмотря на это, все равно проект собрал почти на 5 тысяч больше, чем было нужно.

Самая быстрая краудфандинговая кампания – деньги на доску к 100-летию БНР.

Утром 2 марта был объявлен сбор средств на изготовление и установку памятной доски к 100-летию БНР. Сумма была немалая – Br 6 000. Уже через 3 часа все деньги были собраны.

Правда, несмотря на обещания городских властей установить доску, ее до сих пор так и не повесили.

Скинуться на музыку

Многие белорусские музыканты использовали краудфандинг, чтобы выпустить новый альбом.

Группа Ілюжан таким образом выдала на CD-дисках вторую часть музыкальной трилогии.

«Издание еще одного диска с качественными записями развернет перед нами новые возможности в распространении нашей музыки и позволит перейти к записи последней части нашей музыкальной трилогии, а также к подготовке новой музыкальной программы и созданию новых композиций. Таким образом в мире станет еще более хорошей белорусской музыки!», – объясняли музыканты.

Четвертый альбом фолк-группы Vuraj – «Lito» также увидит свет благодаря краудфандингу. Альбом основан на древних песнях белорусского Полесья.

Группа Стары Ольса, наверное, имеет самую успешную историю сбора средств среди белорусских музыкантов. Деньги на издание пластинки мировых хитов в средневековой обработке они собирали на американской площадке Kickstarter. Чтобы сделать релиз, требовалось чуть менее $ 6 000. Проект был настолько популярным, что музыканты собрали в пять раз больше – $ 29 890. Кстати из тех, кто поддержал проект, большинство было из США.

Книги для себя и для детей

Большое количество проектов связано с изданием книг. Одна из последних громких кампаний – сбор средств на издание серии «Голоса Утопии». «Голоса Утопии» – это пять книг Светланы Алексиевич на белорусском языке и без цензорских правок.

Для реализации проекта требовалось Br 40 000, всего собрали 231 950 – 580% от необходимой суммы.

Неожиданный успех – итоги сбора средств на издание книги Андрея Горвата «Радзіва Прудок». Сначала истории о жизни деревни Прудок появлялись на странице Горвата на Facebook. Когда автору историй пришла мысль об издании книжки, он спросил у своих читателей, купили бы они такие рассказы. Реакция читателей была позитивная. Был организован сбор средств на подготовку макета и печать книги. 364 человека поддержали проект, собрали более 5 тысяч рублей (требовалось 3 тысячи). Ажиотаж вокруг книги был такой, что потребовалось допечатывать тираж.

Еще один проект, который собрал 196% от требуемой суммы – переиздание трилогии медицинских рассказов Павла Гушинца. В трилогию вошли сборники «Годы в белом халат», «Мысли из-под фуражки», «Сообразим на троих, или срочно требуется пожарный». В книжках собраны реальные истории из практики врачей и студентов медицинских ВУЗов.

Издательство «Янушкевич» организовало сбор средств, чтобы отправить в библиотеки страны книгу историка Андрея Чернякевича «БНР. Триумф побежденных». Участники краудфандинга могли заказать книгу себе, но к этому заказу добавлялись и книжки, которые издатели должны были прислать в библиотеку. К тому же, участники сами могли определить, в какую библиотеку будет отправлена книга.

«Эта книга – своеобразный ответ на ту пропаганду со стороны некоторых СМИ и »экспертов«, которые стремятся навязать мнение о БНР как о незначительном факте нашей истории. Это не так, и книга Чернякевича аргументировано разбивает подобные предположения», – было написано в описании проекта.

То же издательство довольно успешно провело кампанию издания детской книжки на белорусском языке «Кот Шпрот і таямніца атракцыёнаў». 137 человек потратили Br 3131.

Сбор средств еще не закончился, но уже собрано 141%. 129 человек получат детскую книжку «Дом цікаўных казак» с бумажными иллюстрациями, которые вырезаны вручную.

Одежда не только в магазинах

На краудфандинговых площадках можно и одеться. Проект «Zhart. Усё будзе фаўна» предлагает футболки с национальной символикой. Также пользуется популярностью и второй проект этих же авторов «Zhart. Дэнамінацыя»: футболки с животными, которые в 90-е годы были на белорусских купюрах.