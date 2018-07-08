Гродненец два года строил ладью викингов и наконец спустил ее на воду 8.07.2018, 21:15

Фото: tut.by

На борту старинного судна играет волынка.

— И-и-и, раз, и-и-и раз, — слышится со стороны реки. Потом из-за опор моста появляется маленькая деревянная лодка. В ней — десять человек в ярких жилетах, которые несколько не сочетаются со средневековым судном, о чем сразу же говорят зрители на берегу. Ладья, построенная по старинным технологиям, естественно, привлекает внимание прохожих. Чтобы этот небольшой водный поход состоялся, гродненскому реконструктору Андрею Блажевичу потребовалось два года интенсивной работы, пишет tut.by.

Фото: tut.by

На борту старинного судна играет волынка — как в старые времена, когда викинги на похожих кораблях отправлялись в небольшие водные путешествия или в разведку. Андрей взял за основу малую боевую ладью, которую нашли на побережье Дании. Данный тип корабля — что-то среднее между рыбацкой лодкой и большим военным драккаром. Назвал свой корабль «Ингерт», что значит «под охраной бога». Это единственное подобное судно в Гродно.

Фото: tut.by

На строительство судна у Андрея ушло два года. За это время он разобрался в старинных чертежах, нашел необходимый материал и приступил к делу. Говорит, что было сложно совмещать работу, семейную жизнь и строительство лодки, но в итоге все получилось. Результатом доволен, первым водным походом драккара — тоже.

Фото: tut.by

Сначала в планах было пройти по Неману и дойти до Балтики. Но пока это осталось мечтой. Реконструктор говорит, что дальше — больше.

Фото: tut.by

Ладью на Неман спускали в районе Гродненской ГЭС. Путь до Гродно занял порядка трех часов, ведь шли «на руках».

Фото: tut.by

Для того, чтобы довезти лодку до места спуска, понадобилось сделать для нее специальный лафет. За него отвечал друг Андрея — Никита.

— Ладья в длину 9 метров, вот и лафет нужен был такой же. Делали его из металлолома по собственным чертежам. То, что вы видите ладью на воде, — это только верхушка айсберга, — говорит Никита.

Фото: tut.by

А еще средневековый драккар надо было зарегистрировать. Вот с этим у Андрея возникли проблемы. Реконструктор говорит, что могли бы пойти по Неману и раньше, но надо было сделать все по правилам. Теперь на ладье красуется регистрационный номер и судно имеет право ходить по реке.

Фото: tut.by

— Зарегистрировать ладью было сложно и затратно, — говорит Андрей, когда лодка наконец причаливает к городской набережной, а команда на время спускается на берег, чтобы отдохнуть. Поход хоть небольшой, но оказался трудным.

Андрей благодарит друзей, которые поверили в его затею и помогли в строительстве лодки, те в свою очередь говорят о том, что надеются все вместе все-таки дойти до Балтики. Андрей замечает, что это обязательно произойдет и они повторят путь викингов, которые когда-то именно так и шли по Неману. А пока ладью надо доделать.

— Она еще немного пропускает воду. Но это проблема всех деревянных лодок. В принципе, на ней уже можно спокойно путешествовать, — говорит Андрей.

Средневековая команда после небольшого отдыха в городе отправляется дальше.

Они планируют дойти до урочища Пышки, а уже оттуда на лафете ладью отвезут на место ее постоянной дислокации. Через некоторое время лодку снова планируют спустить на воду.

Андрей также планирует начать организовывать экскурсии по Неману на своем средневековом судне и участвовать в реконструкторских фестивалях.