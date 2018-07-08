Фотофакт: Восстановлена одна из башен Гольшанского замка 8.07.2018, 21:34

ФОто: svaboda.org

Восстановлена Северная башня замка XVI-XVII веков.

Пользователь «Фейсбука» Даниэль Крутцинна разместил на своей странице в социальной сети фотографию первой частично восстановленной башни Гольшанского замка XVI-XVII веков - так называемой Северной, передает «Радыё Рацыя».

В начале июня в этом году сообщалось, что на реставрацию Гольшанского и Кревского замков выделено 1150000 рублей.

ФОто: svaboda.org

В этом году начались работы по консервации с реставрацией северо-западной стены Кревского замка в Сморгонском районе и Северной башни Гольшанского замка в Ошмянском районе.

На реставрацию башни Гольшанского замка выделено 250 тысяч рублей, сообщила тогда начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович.