закрыть
8 июля 2018, воскресенье, 22:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фотофакт: Восстановлена одна из башен Гольшанского замка

  • 8.07.2018, 21:34
ФОто: svaboda.org

Восстановлена Северная башня замка XVI-XVII веков.

Пользователь «Фейсбука» Даниэль Крутцинна разместил на своей странице в социальной сети фотографию первой частично восстановленной башни Гольшанского замка XVI-XVII веков - так называемой Северной, передает «Радыё Рацыя».

В начале июня в этом году сообщалось, что на реставрацию Гольшанского и Кревского замков выделено 1150000 рублей.

ФОто: svaboda.org

В этом году начались работы по консервации с реставрацией северо-западной стены Кревского замка в Сморгонском районе и Северной башни Гольшанского замка в Ошмянском районе.

На реставрацию башни Гольшанского замка выделено 250 тысяч рублей, сообщила тогда начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович.


популярное за неделю

Мнение

Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель