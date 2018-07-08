Фотофакт: Восстановлена одна из башен Гольшанского замка
- 8.07.2018, 21:34
Восстановлена Северная башня замка XVI-XVII веков.
Пользователь «Фейсбука» Даниэль Крутцинна разместил на своей странице в социальной сети фотографию первой частично восстановленной башни Гольшанского замка XVI-XVII веков - так называемой Северной, передает «Радыё Рацыя».
В начале июня в этом году сообщалось, что на реставрацию Гольшанского и Кревского замков выделено 1150000 рублей.
В этом году начались работы по консервации с реставрацией северо-западной стены Кревского замка в Сморгонском районе и Северной башни Гольшанского замка в Ошмянском районе.
На реставрацию башни Гольшанского замка выделено 250 тысяч рублей, сообщила тогда начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович.