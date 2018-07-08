Пенсионный маневр Сергей Цыпляев, «Эхо Москвы»

8.07.2018, 22:01

С такими обоснованиями так называемую «пенсионную реформу» российская власть гражданам «не продаст».

Пенсии – вещь конкретная, считается в рублях. Баллами сыт не будешь. Вот давайте и посчитаем.

Мужчина уйдет на пенсию на пять лет позже, а, значит, не получит 60 месячных пенсий. Сейчас средний размер обычной пенсии 14 тысяч. Значит, «пенсионный маневр» лишит его 840 тысяч рублей. Он проживет еще в среднем примерно 13,5 лет.

Именно эту величину, сколько в среднем проживет пенсионер после выхода на пенсию, нужно использовать в расчетах, а не среднюю продолжительность жизни, существенно зависящую от смертности в детском и юношеском возрасте.

Чтобы за эти 162 месяца пенсионер только вернул себе недополученные деньги, пенсию надо увеличить более чем на 5 тысяч рублей в месяц.

Точно такой же расчет для женщин дает 1 миллион 334 тысячи потерянных денег за восемь лет. Для нее среднее ожидаемое время жизни при выходе на пенсию в 63 года – около 19 лет. Так что для компенсации надо увеличивать пенсию уже на 6 тысяч в месяц.

Это вычисления без учета инфляции. Мы хорошо выучили урок, что «деньги сегодня» и «деньги завтра» – это разные деньги. Правительство обещает пенсионерам «щедрую» прибавку аж в 1 тысячу рублей в месяц. В этих условиях для компенсации потерь мужчине надо прожить уже на пенсии 70 лет, а женщине – более 100 лет!

Российские парламент и правительство изо всех сил пытаются представить это все как заботу о пенсионерах и улучшение их положения. С такими обоснованиями так называемую пенсионную реформу власть гражданам «не продаст».

Чуда не бывает. Если «балансируете» пенсионный фонд путем сокращения расходов, это означает, что каждый человек получит за свою жизнь меньше денег из пенсионного фонда. Такие шаги не могут получить поддержку избирателей без принципиальной ревизии и пересмотра бюджетной политики, наведения порядка в расходовании бюджета, демонстративной экономии на содержании власти, пенсиях политиков и государственных служащих в духе солидарности и справедливости.

Власть должна предложить обществу программу, как страна увеличит общественный пирог, произведет больше благ, увеличит пенсионный фонд без ущерба для экономики. Но это уже совсем другая история, здесь думать надо. Проще произвести «пенсионный маневр» и урезать содержание пенсионеров.

Сергей Цыпляев, «Эхо Москвы»