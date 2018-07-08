Виноград в Беларуси выращивали уже тысячу лет назад 8.07.2018, 21:59

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Интересные факты из истории плодоводства.

Сегодня яблони и вишни есть почти на каждом дачном участке. А когда-то выращивать их могли себе позволить только богатые люди. В отличие от картофеля, сорта плодовых и ягодных культур давали урожай на пятый-шестой, а то и на десятый год после посадки. Уход за ними обходился недешево и был по карману лишь помещикам и графам. Об этом, а также о первых ботанических садах и достижениях белорусских селекционеров можно узнать в Музее истории плодоводства. Tut.by рассказывает, как мексиканский сериал повлиял на название сорта груши и где в стране самые плодородные почвы.

Чем селекционеры обязаны христианству

Музей открылся в 1995 году — к 70-летию Института плодоводства.

— До этого наши сотрудники несколько лет ездили в командировки по краеведческим музеям нашей страны, Польши, стран Балтии в поисках документов, связанных с развитием плодоводства. Время тогда было очень сложное, безденежье, все держалось на энтузиазме. Ксероксы не везде стояли, поэтому ученые возили с собой свою множительную технику — такой большой аппарат, чтобы можно было отснять нужные бумаги. Много фотографий для экспозиции было предоставлено сотрудниками института, — рассказывает директор музея кандидат сельскохозяйственных наук Надежда Капичникова.

Здесь рассказывается об истории плодоводства в Беларуси начиная с раннего Средневековья. Именно тогда наши предки стали выращивать фрукты и ягоды. Так, на раскопках гродненского городища, основанного в Х-ХIII веках, нашли косточки сливы и вишни. А в одном из сгоревших строений Минска ХII столетия обнаружили обгоревшие стволы деревьев груши.

Культура выращивания плодовых растений стала развиваться во многом благодаря распространению христианства: сады появлялись при монастырях. Фрукты и ягоды шли в пищу, использовались как лекарство, а сами сады символизировали рай. Первое письменное упоминание о виноградарстве касается Турова, где в 1005 году была основана епархия.

К середине XIV века сады вышли за пределы монастырей. Тогда же начинают издавать специальные книги по выращиванию фруктовых деревьев.

На развитие плодоводства в Великом княжестве Литовском повлияла королева Бона Сфорца. Благодаря ее стараниям во многих имениях заложили сады и виноградники — например, рядом с современным Брестом и Рогачевом. С ее имениями связывают и появление в государстве итальянских садов и новых растений, в частности крыжовника. Первые итальянские сады с террасами создали Радзивиллы — в своей загородной резиденции Альбе, возле Несвижа.

Интересно, что в Статуте ВКЛ 1588 года была даже отдельная статья «Об покраденье саду» — за ущерб, нанесенный чужим посадкам, полагался денежный штраф.

С середины XVII века в белорусских имениях под влиянием европейской моды появляются парки. Дворцово-парковый комплекс в Деречине, который принадлежал Сапегам, называли «малым Версалем». В XVIII веке этот сад насчитывал 446 плодовых деревьев, среди которых были абрикосы и персики.

К концу столетия, когда увеличился интерес к естественным наукам, стали создавать ботанические сады. Один из таких был при Гродненской медицинской школе, основанной графом Антонием Тызенгаузом.

Отдельный стенд знакомит с историей Горецкого земледельческого института, где с 1840 года учились будущие агрономы. К слову, в ботаническом саду при институте была собрана богатая коллекция растений — 749 сортов.

Что может современная наука

Несколько залов посвящены развитию плодоводства в советские годы и наше время. В 1932 году на территории Беларуси выделили три плодовые зоны — южную, центральную и северную.

— От института были организованы опытные станции почти в каждой области. Сотрудники изучали сорта, а потом давали рекомендации, что в каком ареале выгоднее выращивать. Так, на Брестчине и Гомельщине многие плоды созревают лучше, чем на Витебщине, где из-за более короткого периода вегетации они не набирают того вкуса, который должен быть, — делится Надежда Капичникова.

В музее есть интересная карта, где обозначены перспективные зоны для промышленного возделывания садов.

— Самые благоприятные почвы — дерново-подзолистые, суглинистые. Такие есть в районе Несвижа, Клецка, Столбцов, Толочина, Шклова. В северной части Витебской области возделывать плодовые культуры сложнее — там мелкоконтурные свободные участки, много лесов, надо защищать урожай от зверей, — отмечает Надежда Капичникова. — Хотя сейчас технологии шагнули далеко вперед, сделать землю более плодородной можно орошением, фертигацией (это когда вместе с водой подаются необходимые элементы питания). Вопрос в том, сколько надо вложить, чтобы получить желаемый результат.

Экспозиция рассказывает и об известных белорусских ученых в области плодоводства — Алексее и Эмме Сюбаровых, Анатолии Волузневе, Ромуальде Лойко, Григории Коваленко, Аркадии Девятове и других. В музее можно увидеть столы и печатные машинки, за которыми работали селекционеры в 1920-х — 1980-х годах. В честь некоторых ученых называли сорта плодовых и ягодных культур. Например, зимостойкие яблоки «Память Сикоры» вывел исследователь Виктор Сикора, а груши «Просто Мария» — Мария Мялик. С названием последних, к слову, произошла любопытная история.

— Селекционеры предлагали назвать сорт «Нежная Мария». Но в народе не прижилось. Тогда был популярен сериал «Просто Мария», поэтому за сортом груши закрепилось это имя.

Вообще институту есть чем похвалиться: тут создано более 140 сортов плодовых культур, орехов и винограда, более 80 сортов ягодных культур.

— Раньше выводили в основном яблоню, вишню, сливу, потом добавились черешня и груша, позже — грецкий орех, виноград, абрикос. Сейчас белорусские селекционеры даже с персиком работают. Частично это связано с тем, что наш климат стал немного теплее. Генной инженерией мы не занимаемся, — с улыбкой объясняет директор музея.

Кстати, отечественные яблоки можно есть круглый год. Самые поздние сорта — «Имант», «Память Сикоры», «Белорусский синап» — могут долежать до июля (для этого в хранилище должна быть температура +1 градус).

Посетители также смогут увидеть «орудия труда» ученых. Например, приборы для изучения уровня освещения, инструменты для прививки деревьев, «набор» пчеловода. А тех, кто увлекается фалеристикой, заинтересует коллекция значков отличия плодоводов.