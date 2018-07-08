Чиновники обиделись на блогера, который разместил их на майке 1 8.07.2018, 22:18

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Андрей Паук

Блогеру угрожают судом за майку с надписью «Они любят тебя».

Чиновники районного центра Октябрьский, что в Гомельской области, пример с центральной власти брать не хотят. В отличие от Александра Лукашенко, портрет которого висит в каждом управлении, каждом исполкоме, каждой школе, заместитель председателя Октябрьского райисполкома Владимир Елисеев и руководитель делами Валентина Шлапакова народного внимания якобы стесняются, пишет «Белсат».

«Если вы не отойдете, я вызову милицию...», - грозит блогеру Валентина Шлапакова.

Причина такого поведения чиновника - народная любовь в лице местного учителя и блогера Андрея Паука. Мужчина демонстративно надевает майку с изображением Шлапаковай и Елисеевым и надписью «Они любят тебя».

«Люблю Родину, люблю Октябрьский, люблю власть. Вот, почему я не могу ими гордиться?», - говорит блогер Андрей Паук.

Только вот любовь эта не взаимна. Более того, местный отдел милиции возбудил против Паука административный процесс по заявлению Владимира Елисеева. Чиновник утверждает, что блогер оскорбил его честь и опозорил чувства семьи. Андрей Паук уверенно говорит, что злого ни в мыслях, ни в помыслах не имел.

«Если ты публичная личность, то должен нести свое лицо с гордостью по жизни. Они же лицо нашего района», - полагает блогер.

Развязать спор мы постановили, запросив местных жителей: или оскорбительно носить изображения чиновников на одежде?